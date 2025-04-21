Выдающимся курганским чиновникам будут давать единовременные выплаты

Чиновникам Курганской области, отличившимся государственными наградами, будут выдавать единовременные денежные поощрения в размере оплаты месячного содержания. Об этом сообщила заместитель руководителя Аппарата губернатора Курганской области Лариса Башегурова, передает корреспондент URA.RU с заседания областной думы.
«Дополнить положениями, которые устанавливают выплаты единовременного поощрения при награждении гражданских служащих государственными наградами, наградами президента и правительства РФ в размере оплаты месячного содержания. В случае гибели гражданского служащего или присвоения награды посмертно предлагается осуществлять выплату членам его семьи», — выступила с предложением Башегурова. Внесение данных изменений в закон Курганской области был единогласно поддержан депутатами областной думы.
Ранее URA.RU писало, что депутаты увеличили выплаты курганским дружинникам. Они будут получать от 500 рублей за выход на дежурство. Всего в регионе действуют 226 народных дружин. По мнению законодателей, изменения в законе помогут сохранить количественный состав дружинников.
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