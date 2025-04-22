Сколько денег заработали ключевые термальные курорты Тюмени

Крупнейшие термальные курорты Тюмени по итогам 2024 года потеряли прибыль. Об этом сообщает бухгалтерская отчетность, размещенная в государственном реестре.
«ООО „Термальный курорт“. По итогам 2024 года доходы компании составили 2,3 миллиарда рублей, расходы — 2,27 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании — 31,3 миллиона рублей», — гласит один из документов.
Отмечается, что в прошлом году компания «Термальный Курорт», которая входит в бизнес-империю Владимира Шевчика и управляет аквапарком «ЛетоЛето», заработала 59,5 миллионов рублей.
Аналогичную картину показывает отчетность и других компаний. В частности, фирма, управляющая экопарком «Тайга», получила в 2024 году прибыль в размере 59 миллионов рублей против 92,5 миллионов за 2023 год.. ООО ДОК «Юный Геолог» владеет однофамилец местного олигарха и экс-депутата областной думы Тюмени Сергей Руссу.
А вот связанное с действующим депутатом областной думы и главным эсером региона Владимиром Пискайкиным АО «Верхний Бор», наоборот, идет в гору. В 2024 году компания заработала 41,8 миллионов рублей. При этом отмечается, что в 2023 году оно сработало «в ноль», а по итогам 2022 года показало убытки.
Ранее стало известно, что прибыль увеличилась еще у одной компании Пискайкина. В три раза больше денег чем годом ранее смог заработать отель Double Tree.
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