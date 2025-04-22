На тюменском заводе запустят производство противораковых средств

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В запуск производства вложат 500 миллионов рублей
В запуск производства вложат 500 миллионов рублей Фото:

В Тюменской области на заводе «Фармсинтез-Тюмень» запустят производство противоопухолевых средств. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Планируется создать производство лекарственных препаратов, которые активно используются в медицине по целому ряду показаний: для лечения бесплодия, миомы матки, снижения уровня половых гормонов при лечении чувствительных к гормонам видов рака, таких как рак предстательной железы и рак молочной железы», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службе компании. В запуск производства вложат 500 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в список Forbes вошел основатель фармацевтической компании «Фармасинтез» Викрам Сингх Пуния. Он возглавил лист новичков богатейших жителей страны 2025 года с капиталом 2,1 миллиарда долларов.

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В Тюменской области на заводе «Фармсинтез-Тюмень» запустят производство противоопухолевых средств. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Планируется создать производство лекарственных препаратов, которые активно используются в медицине по целому ряду показаний: для лечения бесплодия, миомы матки, снижения уровня половых гормонов при лечении чувствительных к гормонам видов рака, таких как рак предстательной железы и рак молочной железы», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службе компании. В запуск производства вложат 500 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в список Forbes вошел основатель фармацевтической компании «Фармасинтез» Викрам Сингх Пуния. Он возглавил лист новичков богатейших жителей страны 2025 года с капиталом 2,1 миллиарда долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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