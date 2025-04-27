Современному поколению сложно представить, что в зданиях современных университетов, школ и домов отдыха в годы Великой Отечественной войны лечили раненых солдат и командиров. С 1941 по 1945 годы в Тюмени, по разным данным, развернули до 15 госпиталей в 26 зданиях. Интересно, что один из них просуществовал всего день из-за секретной операции. Где лечили военных — в материале URA.RU.
Госпиталь, исчезнувший за день
Формирование эвакогоспиталей началось уже на третий день войны, 25 июня 1941 года. Тогда в городе развернули три медучреждения — № 1498, 1499, 1500, каждый на 200 коек. Первый тогда расположился в школе №1 на улице Володарского (сегодня это здание Тюменского государственного университета).
Необычна история второго госпиталя. Его планировали открыть в Государственном аграрном университете Северного Зауралья, по адресу Республики, 7. Однако этот госпиталь просуществовал меньше суток из-за секретной операции по эвакуации и хранению тела вождя Владимира Ленина. Мумию и обслуживающую ее лабораторию сопровождал профессор Борис Збарский. Тело российского революционера пробыло в сельхозакадемии до весны 1945-го.
Из-за тайной миссии все медицинское оборудование из здания перевезли в пединститут на Луначарского, 2, в котором открыли госпиталь №1500 (ныне там расположен Тюменский индустриальный университет). Позднее медучреждение стало головным, при нем были организовали курсы бухгалтеров, мастеров часового и сапожного дела.
Ведущим хирургом госпиталя был Николай Сушко. Вот только оперировать военных ему приходилось не только в указанном учреждении. Он работал сразу на несколько госпиталей. Был момент, когда он извлекал осколок из сонной артерии у 28-летнего солдата. Раненый выжил, а врача наградили орденом «Красной Звезды».
Подготовка к приему раненых
Подготовка к приему раненых бойцов шла быстрыми темпами, оперативно свертывалась работа училищ, чьи помещения перестраивали под работу госпиталей. Местные жители активно приходили на помощь сотрудникам и убирались в кабинетах, приносили из дома цветы и картины.
К осени 1941-го начали прибывать эвакогоспитали из Харькова, Чернигова и Кубани. Но Тюмень была не готова всех принять — помещений не хватало, поэтому большую часть из них отправили дальше на восток.
В июле приехали первые раненые. Особенно сложным временем оказались осень-зима 1941-го — шла оборона Москвы. Битва стала первым из переломных событий войны. В сражении участвовали более трех миллионов солдат с обеих сторон. Тогда в госпитали поступало очень много военнослужащих.
В августе развернули еще два госпиталя — № 2475 и 3518. Первый занял сразу шесть зданий. Его отделения находились в двух школах на Хохрякова и Краснодонской, краеведческом музее на улице Республики и кожно-венерологическом диспансере.
Госпиталь № 3518 находился в Доме отдыха имени Оловянникова. В нем долечивали годных на фронт и в нестроевую службу.
Эвакогоспиталь № 3330 работал с октября 1941-го в гостинице «Заря» на улице Первомайская (сейчас на этом месте строится новый жилой комплекс) и на Володарского, 42. Нейрохирургический госпиталь № 3352 размещался в зданиях по ул. Красных Зорь, 5 (Спецшкола-интернат № 2) и на месте действующей Филармонии на улице Республики.
Нехватка врачей и бинтов
В начале Великой Отечественный войны в городе не хватало хирургов. Дефицит был острейший — число специалистов было в семь раз меньше необходимого. На каждое медучреждение приходилось по два-три врача узкого профиля, а иногда и один ведущий. Прямо за операционным столом готовились медицинские кадры, а медсестры заменяли ассистентов и самостоятельно переливали кровь и давали наркоз.
Кроме того, ощущался недостаток самого примитивного оборудования и простейших медикаментов — бинтов, мыла, керосина, бумаги. Ситуацию осложняло и то, что далеко не все здания были приспособлены для работы с ранеными. Койки буквально ставили в столовых и коридорах. Медицинскому персоналу приходилось не только лечить бойцов, но и брать на себя роль уборщиков. Все от ухода за солдатами до заготовки дров для печей ложилось на плечи работников. Выздоравливающие приходили на помощь медикам и организовывали дежурства, а горожане приносили продукты.
В первые месяцы войны в Тюмени, Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске было сформировано 23 госпиталя. В учреждениях ежегодно проводилось до пяти тысяч операций, применялись новые методы лечения, что позволило сократить пребывание солдат до 65-70 койко-дней.
«Возвращение в строй свыше 70% раненых и около 90% больных, низкая смертность, предотвращение эпидемий обеспечили основные резервы для действующей армии. В госпиталях Тюмени умерло 162 воина, которые похоронены на Текутьевском кладбище», — указано в книге «Тюмень в законе» авторства краеведа Александра Петрушина.
По данным сервиса “Город Т”, в военных госпиталях работали более 60 врачей и несколько сотен фельдшеров и медсестер. Они смогли помочь свыше 70 тысячам раненых военнослужащих, потеряв лишь 162 бойцов.
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