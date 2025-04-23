В Тюменской области запустили детский портал кибербезопасности

В Тюменской области запустили портал кибербезопасности для преподавателей, детей и их родителей. Об этом сообщает telegram-канал правительства региона.
«Сегодня мы запускаем новый информационный портал — „Детская безопасность в сети“. Для детей, родителей и педагогов там будут публиковаться образовательные материалы, посвященные интернет-безопасности. Важным остается формирование у молодого поколения необходимых навыков и знаний», — сообщает инфоцентр со ссылкой на слова главы региона Александра Моора.
С помощью нового ресурса дети смогут узнать о том, что можно и нельзя делать в сети, а также пожаловаться на интернет-мошенников. Родителям объяснят, как бороться с кибербуллингом (виртуальная травля детей). Там также есть инструкции о том, как лучше вести себя взрослым, если их ребенок был подвержен подобному влиянию. Преподаватели смогут найти на сайте различные методические материалы по этим и другим вопросам, связанным с безопасностью детей в интернете.
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