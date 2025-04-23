В Тюменской области запустили детский портал кибербезопасности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Тюменской области задумались над безопасностью детей в интернете
В Тюменской области задумались над безопасностью детей в интернете Фото:

В Тюменской области запустили портал кибербезопасности для преподавателей, детей и их родителей. Об этом сообщает telegram-канал правительства региона.  

«Сегодня мы запускаем новый информационный портал — „Детская безопасность в сети“. Для детей, родителей и педагогов там будут публиковаться образовательные материалы, посвященные интернет-безопасности. Важным остается формирование у молодого поколения необходимых навыков и знаний», — сообщает инфоцентр со ссылкой на слова главы региона Александра Моора.

С помощью нового ресурса дети смогут узнать о том, что можно и нельзя делать в сети, а также пожаловаться на интернет-мошенников. Родителям объяснят, как бороться с кибербуллингом (виртуальная травля детей). Там также есть инструкции о том, как лучше вести себя взрослым, если их ребенок был подвержен подобному влиянию. Преподаватели смогут найти на сайте различные методические материалы по этим и другим вопросам, связанным с безопасностью детей в интернете.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области запустили портал кибербезопасности для преподавателей, детей и их родителей. Об этом сообщает telegram-канал правительства региона.   «Сегодня мы запускаем новый информационный портал — „Детская безопасность в сети“. Для детей, родителей и педагогов там будут публиковаться образовательные материалы, посвященные интернет-безопасности. Важным остается формирование у молодого поколения необходимых навыков и знаний», — сообщает инфоцентр со ссылкой на слова главы региона Александра Моора. С помощью нового ресурса дети смогут узнать о том, что можно и нельзя делать в сети, а также пожаловаться на интернет-мошенников. Родителям объяснят, как бороться с кибербуллингом (виртуальная травля детей). Там также есть инструкции о том, как лучше вести себя взрослым, если их ребенок был подвержен подобному влиянию. Преподаватели смогут найти на сайте различные методические материалы по этим и другим вопросам, связанным с безопасностью детей в интернете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...