Как будут ездить дачные маршруты в Тюмени

В Тюмени увеличится количество автобусов на дачных маршрутах
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего будет работать 40 маршрутов
Всего будет работать 40 маршрутов Фото:

В Тюмени с 26 апреля общественный транспорт перейдет на летнее расписание, а это значит, что на дачных маршрутах увеличится количество автобусов. Об этом рассказали в МКУ «Тюменьгортранс». Всего будет работать 40 маршрутов.

«На дачных направлениях в этом году будут работать 54 автобуса в рабочие дни и 73 — в выходные. <...> В ближайшее время летнее расписание движения появится на остановочных пунктах города Тюмени», — указано в сообщении.

Согласно расписанию, самыми частыми маршрутами являются №33 (ЖДВ — СНТ Ривьера), 36 (Центральный рынок — с /о Лаванда), 100 (Центральный рынок — с /о Ручеек), в выходные дни — №119 (з-д Медоборудования — с /о Промстроевец), 145 (з-д Медоборудования — с /о Самотлор) и 153 (з-д Медоборудования — с /о Мичуринец). Автобусы будут ездить в «Лесник», «Вишенка», «Плодовое», «Ромашка», «Ясная поляна», «Тура», «Строитель» и другие. Полное расписание можно посмотреть по ссылке. Отмечается, что с 26 апреля на дачных маршрутах увеличат количество рейсов и запустят автобусы большого класса.

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В Тюмени с 26 апреля общественный транспорт перейдет на летнее расписание, а это значит, что на дачных маршрутах увеличится количество автобусов. Об этом рассказали в МКУ «Тюменьгортранс». Всего будет работать 40 маршрутов. «На дачных направлениях в этом году будут работать 54 автобуса в рабочие дни и 73 — в выходные. <...> В ближайшее время летнее расписание движения появится на остановочных пунктах города Тюмени», — указано в сообщении. Согласно расписанию, самыми частыми маршрутами являются №33 (ЖДВ — СНТ Ривьера), 36 (Центральный рынок — с /о Лаванда), 100 (Центральный рынок — с /о Ручеек), в выходные дни — №119 (з-д Медоборудования — с /о Промстроевец), 145 (з-д Медоборудования — с /о Самотлор) и 153 (з-д Медоборудования — с /о Мичуринец). Автобусы будут ездить в «Лесник», «Вишенка», «Плодовое», «Ромашка», «Ясная поляна», «Тура», «Строитель» и другие. Полное расписание можно посмотреть по ссылке. Отмечается, что с 26 апреля на дачных маршрутах увеличат количество рейсов и запустят автобусы большого класса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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