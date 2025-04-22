22 апреля 2025

Экс-замгубернатора ЯНАО и вице-спикер заксобрания планирует уйти из политики. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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На дальнейшую карьеру полтитика повлияло здоровье
На дальнейшую карьеру полтитика повлияло здоровье Фото:
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Выборы в ЯНАО в 2025 году

Бывший заместитель губернатора ЯНАО и вице-спикер Законодательного собрания округа Наталия Фиголь планирует покинуть политику в этом году. Собеседники URA.RU в политических кругах говорят о том, что выполнение полномочий депутата осложнили ее проблемы со здоровьем. 

«Наталия Валериевна в последнее время болеет, в связи с чем ей сложно работать. Выполнение своих депутатских полномочий дается ей с трудом, так как для встречи с избирателями в округе необходимо пользоваться воздушным транспортом, а он ей сейчас не рекомендован», — рассказывает собеседник URA.RU в политических кругах. 

Фиголь подала документы на праймериз «Единой России» для участия в предстоящих выборах. Однако ждать ее в новом созыве окружного парламента, уверяют собеседники, не стоит.

Корреспондент информационного агентства попытался дозвониться до помощников вице-спикера Фиголь, на звонки представители депутата не ответили. Редакция готова предоставить позицию героя новости, добавив комментарий в публикацию. 

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Бывший заместитель губернатора ЯНАО и вице-спикер Законодательного собрания округа Наталия Фиголь планирует покинуть политику в этом году. Собеседники URA.RU в политических кругах говорят о том, что выполнение полномочий депутата осложнили ее проблемы со здоровьем.  «Наталия Валериевна в последнее время болеет, в связи с чем ей сложно работать. Выполнение своих депутатских полномочий дается ей с трудом, так как для встречи с избирателями в округе необходимо пользоваться воздушным транспортом, а он ей сейчас не рекомендован», — рассказывает собеседник URA.RU в политических кругах.  Фиголь подала документы на праймериз «Единой России» для участия в предстоящих выборах. Однако ждать ее в новом созыве окружного парламента, уверяют собеседники, не стоит. Корреспондент информационного агентства попытался дозвониться до помощников вице-спикера Фиголь, на звонки представители депутата не ответили. Редакция готова предоставить позицию героя новости, добавив комментарий в публикацию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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