Бывший заместитель губернатора ЯНАО и вице-спикер Законодательного собрания округа Наталия Фиголь планирует покинуть политику в этом году. Собеседники URA.RU в политических кругах говорят о том, что выполнение полномочий депутата осложнили ее проблемы со здоровьем.
«Наталия Валериевна в последнее время болеет, в связи с чем ей сложно работать. Выполнение своих депутатских полномочий дается ей с трудом, так как для встречи с избирателями в округе необходимо пользоваться воздушным транспортом, а он ей сейчас не рекомендован», — рассказывает собеседник URA.RU в политических кругах.
Фиголь подала документы на праймериз «Единой России» для участия в предстоящих выборах. Однако ждать ее в новом созыве окружного парламента, уверяют собеседники, не стоит.
Корреспондент информационного агентства попытался дозвониться до помощников вице-спикера Фиголь, на звонки представители депутата не ответили. Редакция готова предоставить позицию героя новости, добавив комментарий в публикацию.
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