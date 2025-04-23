Глава окружной больницы Салехарда вылетел на спасение ребенка в отдаленном селе

В селе Мужы (ЯНАО) 23 апреля 5-летняя девочка в свой день рождения получила сложный перелом руки. Санавиация срочно вылетела на спасение, а в составе команды медиков — глава окружной больницы Салехарда Алексей Добровольский.
«Прямо сейчас готовимся вылететь в Мужи. Это небольшой населенный пункт в 150 км от Салехарда, но дороги в это время года почти нет, поэтому — вертолет. В бригаде фельдшер и анестезиолог-реаниматолог. Мы с главным врачом Салехардской Окружной больницы Алексеем Добровольским забрали маленькую пациентку со сложным перелом руки. Малышке аккурат сегодня исполнилось пять лет», — поделилась историей спасения девочки доктор медицинских наук, профессор Ольга Кобякова.
В эти дни она работает на Ямале — делится с опытом с коллегами в рамках проекта «Кадровая платформа». Возвращаясь к истории маленькой девочки, Ольга Кобякова отметила оперативность и слаженность работы ямальских врачей с отдаленными территориями. «Люди в отдаленных поселках спокойны, так как знают, что в случае необходимости бригада медиков прилетит и помогут», — отметила профессор.
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