23 апреля 2025

В Тюмени подростки устроили опасные покатушки в телеге из супермаркета. Видео

В Тюмени подростки в продуктовой телеге катались по городу
© Служба новостей «URA.RU»
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Опасные развлечения тюменцы снимали на видео
Опасные развлечения тюменцы снимали на видео Фото:

В Тюмени вечером 22 апреля двое подростков уселись в продуктовую телегу из магазина и, схватившись за мотоцикл, ехали по улицам города. Необычное развлечение попало на камеры очевидцев.

«Подростки вчера вот так развлекались», — говорится в сообщении telegram-канале ЧС Тюмень». Все происходило на улице Одесской.

На кадрах двое молодых людей сидят в продуктовой телеге и держат за руку подростка, который едет впереди пассажиром на мотоцикле. Все это снимают на камеру их знакомые. В комментариях подписчики предположили, что тюменцы пошли на такое рискованное развлечение ради эффектных видео в сети.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции региона с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Тюмени вечером 22 апреля двое подростков уселись в продуктовую телегу из магазина и, схватившись за мотоцикл, ехали по улицам города. Необычное развлечение попало на камеры очевидцев. «Подростки вчера вот так развлекались», — говорится в сообщении telegram-канале ЧС Тюмень». Все происходило на улице Одесской. На кадрах двое молодых людей сидят в продуктовой телеге и держат за руку подростка, который едет впереди пассажиром на мотоцикле. Все это снимают на камеру их знакомые. В комментариях подписчики предположили, что тюменцы пошли на такое рискованное развлечение ради эффектных видео в сети. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции региона с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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