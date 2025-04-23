В Тюмени вечером 22 апреля двое подростков уселись в продуктовую телегу из магазина и, схватившись за мотоцикл, ехали по улицам города. Необычное развлечение попало на камеры очевидцев.
«Подростки вчера вот так развлекались», — говорится в сообщении telegram-канале ЧС Тюмень». Все происходило на улице Одесской.
На кадрах двое молодых людей сидят в продуктовой телеге и держат за руку подростка, который едет впереди пассажиром на мотоцикле. Все это снимают на камеру их знакомые. В комментариях подписчики предположили, что тюменцы пошли на такое рискованное развлечение ради эффектных видео в сети.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции региона с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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