23 апреля 2025

Более чем на полдня задержали самолет из Сочи в Тюмень

Рейс из Сочи в Тюмень задержали на 17 часов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По расчетному времени борт должен прибыть в тюменский аэропорт в 18:20
По расчетному времени борт должен прибыть в тюменский аэропорт в 18:20 Фото:

Прибытие самолета сообщением Сочи — Тюмень задержали на 17 часов. Соответствующую информацию разместили на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс ЮТ-4186 авиакомпании ЮТэйр. Маршрут Сочи — Тюмень. Время прибытия по расписанию — 01:35, расчетное время — 18:20», — отметили на сайте воздушной гавани.

Аналогичная ситуация возникла и с рейсом YC 186 авиакомпании Ямал. В пресс-службе аэропорта Сочи пояснили, что причина задержек — неблагоприятные погодные условия: туманы и грозы.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию письменный запрос. Ответ от организации ожидается. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прибытие самолета сообщением Сочи — Тюмень задержали на 17 часов. Соответствующую информацию разместили на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ-4186 авиакомпании ЮТэйр. Маршрут Сочи — Тюмень. Время прибытия по расписанию — 01:35, расчетное время — 18:20», — отметили на сайте воздушной гавани. Аналогичная ситуация возникла и с рейсом YC 186 авиакомпании Ямал. В пресс-службе аэропорта Сочи пояснили, что причина задержек — неблагоприятные погодные условия: туманы и грозы. URA.RU направило запрос в авиакомпанию письменный запрос. Ответ от организации ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...