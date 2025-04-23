Более чем на полдня задержали самолет из Сочи в Тюмень

Прибытие самолета сообщением Сочи — Тюмень задержали на 17 часов. Соответствующую информацию разместили на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс ЮТ-4186 авиакомпании ЮТэйр. Маршрут Сочи — Тюмень. Время прибытия по расписанию — 01:35, расчетное время — 18:20», — отметили на сайте воздушной гавани.
Аналогичная ситуация возникла и с рейсом YC 186 авиакомпании Ямал. В пресс-службе аэропорта Сочи пояснили, что причина задержек — неблагоприятные погодные условия: туманы и грозы.
URA.RU направило запрос в авиакомпанию письменный запрос. Ответ от организации ожидается.
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