Тюменские коммунисты саботируют выполнение наказов ЦК, подставляя своего лидера Казанцеву

В Тюмени коммунисты не могут собрать подписи за проведение Народного референдума
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области коммунисты не справляются со сбором подписей за проведение Народного референдума
В Тюменской области коммунисты не справляются со сбором подписей за проведение Народного референдума Фото:

В Тюмени первичные и районные отделения КПРФ саботируют сбор подписей за проведение Народного референдума. Как сообщают URA.RU внутрипартийные источники на правах анонимности, в некоторых не подписали ни одного бюллетеня. 

«Из ЦК пришла разнарядка каждому коммунисту в Тюмени собрать 100 подписей — итого должно было быть порядка 40 тысяч подписей. По факту собрали одну тысячу. В некоторых отделениях не собрали ни одного. Отправить бюллетени в Москву должны были еще в начале апреля», — сообщил URA.RU инсайдер. 

Для того, чтобы ускорить работу по сбору подписей лидеру тюменских «красных» Тамаре Казанцевой приходится проводить активную работу в муниципалитетах, оказывая давление на партийцев. Народный референдум, по словам коммунистов, им нужен, чтобы отменить пенсионную реформу, национализировать ЖКХ и остановить рост цен.

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В Тюмени первичные и районные отделения КПРФ саботируют сбор подписей за проведение Народного референдума. Как сообщают URA.RU внутрипартийные источники на правах анонимности, в некоторых не подписали ни одного бюллетеня.  «Из ЦК пришла разнарядка каждому коммунисту в Тюмени собрать 100 подписей — итого должно было быть порядка 40 тысяч подписей. По факту собрали одну тысячу. В некоторых отделениях не собрали ни одного. Отправить бюллетени в Москву должны были еще в начале апреля», — сообщил URA.RU инсайдер.  Для того, чтобы ускорить работу по сбору подписей лидеру тюменских «красных» Тамаре Казанцевой приходится проводить активную работу в муниципалитетах, оказывая давление на партийцев. Народный референдум, по словам коммунистов, им нужен, чтобы отменить пенсионную реформу, национализировать ЖКХ и остановить рост цен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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