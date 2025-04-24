Тюменские коммунисты саботируют выполнение наказов ЦК, подставляя своего лидера Казанцеву

В Тюмени первичные и районные отделения КПРФ саботируют сбор подписей за проведение Народного референдума. Как сообщают URA.RU внутрипартийные источники на правах анонимности, в некоторых не подписали ни одного бюллетеня.
«Из ЦК пришла разнарядка каждому коммунисту в Тюмени собрать 100 подписей — итого должно было быть порядка 40 тысяч подписей. По факту собрали одну тысячу. В некоторых отделениях не собрали ни одного. Отправить бюллетени в Москву должны были еще в начале апреля», — сообщил URA.RU инсайдер.
Для того, чтобы ускорить работу по сбору подписей лидеру тюменских «красных» Тамаре Казанцевой приходится проводить активную работу в муниципалитетах, оказывая давление на партийцев. Народный референдум, по словам коммунистов, им нужен, чтобы отменить пенсионную реформу, национализировать ЖКХ и остановить рост цен.
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