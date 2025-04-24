24 апреля 2025

В центре Тюмени на пять часов перекроют одну из улиц. Схема

Улицу Станкостроителей перекроют в Тюмени 1 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение будет недоступно пять часов
Движение будет недоступно пять часов Фото:

В Тюмени 1 мая запланировано перекрытие движение транспорта на улице Станкостроителей. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«В связи с проведением торжественного мероприятия 1 мая в период с 07 до 12 часов будет прекращено движение транспортных средств на проезде к автомобильной дороге по улице Станкостроителей. Движение станет недоступно на участке от Профсоюзной до здания № 2 по улице Николая Машарова», — отмечено в сообщении.

Ранее в Тюмени организовали перекрытие на развязке улиц Дружбы — Мельникайте. Ограничение на проезд будет действовать до 4 мая этого года.

Схема перекрытия дороги
Схема перекрытия дороги
Фото:

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В Тюмени 1 мая запланировано перекрытие движение транспорта на улице Станкостроителей. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В связи с проведением торжественного мероприятия 1 мая в период с 07 до 12 часов будет прекращено движение транспортных средств на проезде к автомобильной дороге по улице Станкостроителей. Движение станет недоступно на участке от Профсоюзной до здания № 2 по улице Николая Машарова», — отмечено в сообщении. Ранее в Тюмени организовали перекрытие на развязке улиц Дружбы — Мельникайте. Ограничение на проезд будет действовать до 4 мая этого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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