В Тюмени 1 мая запланировано перекрытие движение транспорта на улице Станкостроителей. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«В связи с проведением торжественного мероприятия 1 мая в период с 07 до 12 часов будет прекращено движение транспортных средств на проезде к автомобильной дороге по улице Станкостроителей. Движение станет недоступно на участке от Профсоюзной до здания № 2 по улице Николая Машарова», — отмечено в сообщении.
Ранее в Тюмени организовали перекрытие на развязке улиц Дружбы — Мельникайте. Ограничение на проезд будет действовать до 4 мая этого года.
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