25 апреля 2025

На тюменской трассе в ДТП с фурой погибло два человека. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля
Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля Фото:

В Тюменской области на 2-м километре трассы Омутнинское — Юргинское вечером 26 апреля столкнулись большегруз Mersedes и автомобиль Lada. По данным Госавтоинспекции региона, в ДТП погибли водитель и пассажир отечественной легковушки.

«Трагедия произошла на 2-м километре автодороги Омутинское-Юргинское в Тюменской области. Здесь столкнулись большегруз Mersedes и ВАЗ2110. В ДТП погибли 43-летний водитель и 35-летний пассажир Lada, жители села Окуневского Омутинского района», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Предварительно, водитель Lada выехал на встречную полосу, что и стало причиной трагического ДТП. Водитель фуры не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение на трассе не ограничено. На месте также работают сотрудники прокуратуры — проводится проверка.

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В Тюменской области на 2-м километре трассы Омутнинское — Юргинское вечером 26 апреля столкнулись большегруз Mersedes и автомобиль Lada. По данным Госавтоинспекции региона, в ДТП погибли водитель и пассажир отечественной легковушки. «Трагедия произошла на 2-м километре автодороги Омутинское-Юргинское в Тюменской области. Здесь столкнулись большегруз Mersedes и ВАЗ2110. В ДТП погибли 43-летний водитель и 35-летний пассажир Lada, жители села Окуневского Омутинского района», — сообщается в telegram-канале ведомства. Предварительно, водитель Lada выехал на встречную полосу, что и стало причиной трагического ДТП. Водитель фуры не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение на трассе не ограничено. На месте также работают сотрудники прокуратуры — проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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