В Тюменской области на 2-м километре трассы Омутнинское — Юргинское вечером 26 апреля столкнулись большегруз Mersedes и автомобиль Lada. По данным Госавтоинспекции региона, в ДТП погибли водитель и пассажир отечественной легковушки.
«Трагедия произошла на 2-м километре автодороги Омутинское-Юргинское в Тюменской области. Здесь столкнулись большегруз Mersedes и ВАЗ2110. В ДТП погибли 43-летний водитель и 35-летний пассажир Lada, жители села Окуневского Омутинского района», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Предварительно, водитель Lada выехал на встречную полосу, что и стало причиной трагического ДТП. Водитель фуры не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение на трассе не ограничено. На месте также работают сотрудники прокуратуры — проводится проверка.
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