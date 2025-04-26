26 апреля 2025

Сколько стоит «переобуть» летнюю резину в Тюмени

В Тюмени стоимость шиномонтажа начинается от 1 400 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Минимальна стоимость шиномонтажа начинается от 1 400 рублей за четыре колеса
Минимальна стоимость шиномонтажа начинается от 1 400 рублей за четыре колеса Фото:

В Тюмени стоимость сезонного шиномонтажа для легковых автомобилей начинается от 1 400 тысяч рублей за колеса радиусом R13. Минимальная цена за R14 и R15 составляет 1 500 и 1 800 рублей соответственно. Данные о ценах взяты с сайтов СТО.

«Комплексный шиномонтаж легковых автомобилей. Радиус R13 — 1 400 рублей за четыре колеса. R14 — 1 500 рублей, R15 — 1 800 рублей»,— указано на сайте сервиса «Автостоп».

В шиномонтажной мастерской «Покрышкино» стоимость замены колес R13 составляет 1 500 рублей. За R14 и R15 придется отдать 1 800 и 2 000 соответственно.

В компании «Колеса даром» расчет идет за одно колесо. Сезонный шиномонтаж R13 будет стоит 1 840 рублей за две пары, R14 —1 880 и R15 — 2 120 рублей.

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В Тюмени стоимость сезонного шиномонтажа для легковых автомобилей начинается от 1 400 тысяч рублей за колеса радиусом R13. Минимальная цена за R14 и R15 составляет 1 500 и 1 800 рублей соответственно. Данные о ценах взяты с сайтов СТО. «Комплексный шиномонтаж легковых автомобилей. Радиус R13 — 1 400 рублей за четыре колеса. R14 — 1 500 рублей, R15 — 1 800 рублей»,— указано на сайте сервиса «Автостоп». В шиномонтажной мастерской «Покрышкино» стоимость замены колес R13 составляет 1 500 рублей. За R14 и R15 придется отдать 1 800 и 2 000 соответственно. В компании «Колеса даром» расчет идет за одно колесо. Сезонный шиномонтаж R13 будет стоит 1 840 рублей за две пары, R14 —1 880 и R15 — 2 120 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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