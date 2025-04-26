Сколько стоит «переобуть» летнюю резину в Тюмени

В Тюмени стоимость сезонного шиномонтажа для легковых автомобилей начинается от 1 400 тысяч рублей за колеса радиусом R13. Минимальная цена за R14 и R15 составляет 1 500 и 1 800 рублей соответственно. Данные о ценах взяты с сайтов СТО.
«Комплексный шиномонтаж легковых автомобилей. Радиус R13 — 1 400 рублей за четыре колеса. R14 — 1 500 рублей, R15 — 1 800 рублей»,— указано на сайте сервиса «Автостоп».
В шиномонтажной мастерской «Покрышкино» стоимость замены колес R13 составляет 1 500 рублей. За R14 и R15 придется отдать 1 800 и 2 000 соответственно.
В компании «Колеса даром» расчет идет за одно колесо. Сезонный шиномонтаж R13 будет стоит 1 840 рублей за две пары, R14 —1 880 и R15 — 2 120 рублей.
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