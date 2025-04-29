Многие курганские подростки стали увлекаться снеками из китайского соевого мяса. Производители и продавцы презентуют снеки как альтернативу чипсам. Журналисты URA.RU попробовали два вида данных снеков.
Для чистоты эксперимента на пробу корреспондент взял две разные упаковки. На китайском языке не разберешь, что к чему, поэтому журналист в выборе ориентировался на общий дизайн упаковки. «В основном это острые снеки. Хотелось попробовать один острый вариант, а другой нет», — объяснила корреспондент.
«Многие школьники покупают это соевое мясо», — рассказала продавец магазина. Она выразила обеспокоенность тем, что молодые люди увлекаются этими продуктами. Всего на покупку было потрачено 210 рублей.
После вскрытия одной из упаковок в помещении начал распространяться запах, больше характерный для кошачьих продуктов жизнедеятельности. По информации из открытых данных, он связан с вакуумной упаковкой продукта. «Якобы содержимому после вскрытия упаковки нужно дать время „подышать“, и запах нормализуется. Для меня этого не произошло. По-прежнему пахнет кошачьей мочой», — поделилась автор материала. Вторая упаковка не имела такого запаха. В ней снеки пахли совершенно неожиданно — жареным картофелем. Одна упаковка была с более острыми палочками, а другая — с менее острыми. На вкус оба варианта чрезмерно насыщенны специями, пряностями и растительным маслом.
«Изначально я ожидала, что запах будет более похожим на тот, который есть у морских обитателей, но нет. Он совершенно другой», — отметила журналист Татьяна Андреева. Спустя некоторое время к запаху Татьяна привыкла. На вкус при этом ей понравилось мясо: «Оно, конечно, совершенно не мясо. По структуре — пористое, плотное тесто, пропитанное специями. Палочки имеют сладко-острый вкус. Четко ощущается кунжут, но другие специи я не опознала. В принципе, иногда можно перекусить, если захочется чего-то резкого по вкусу».
«На вкус как жизнь», — прокомментировала журналист Кристина Чепынина после того, как почти откусила кусочек. Кристина призналась, что от одного запаха совсем не захотелось пробовать снек. Поэтому распробовать ничего не удалось. Продукт был пропитан чем-то жирным и оставлял сильный запах на руках. Салфетками от последствий не отделаешься — придется мыть руки с мылом.
Спустя некоторое время в помещении, где редакция попробовала китайское соевое мясо, запах остался. Некоторые корреспонденты отметили, что он стал распространяться на соседнее помещение.
В марте в курганских магазинах начали продавать китайские арбузы, хотя обычно сезон арбузов в России наступает только в июле-августе. Журналисты URA.RU попробовали этот арбуз и отметили, что он сладкий, сочный и с немного травянистым вкусом. Косточек в нем мало, мякоть красная и мягкая, но характерного летнего арбузного аромата нет. В целом журналисты считают, что для марта арбуз неплохой, но повторять покупку не собираются.
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