Из-за недобросовестного перевозчика в селе Уват отменен маршрут до Тюмени

В селе Уват (Тюменская область) 30 апреля отменен утренний рейс до Тюмени. Власти Уватского района в соцсети сообщили, что причиной этому стало неисполнение обязательств действующим перевозчиком.
«Уважаемые жители Уватского района! По информации ГБУ ТО „Объединение автовокзалов и автостанций“, в связи с неисполнением договорных обязательств межмуниципальных перевозок, завтра 30.04 утренний рейс Уват — Тюмень отменяется», — сообщается в telegram-канале районной мэрии.
Жители села смогут добраться до Тюмени через Тобольск рейсом, отправляющимся в 9:30. В настоящее время ведется согласование альтернативного маршрута с другим перевозчиком.
Ранее в Тюменской области уже приостанавливали восемь межмуниципальных рейсов из-за неисполнения перевозчиком условий контракта, что привело к перебоям в движении транспорта. Контракт с этим перевозчиком был расторгнут, а власти региона сообщили о временной отмене и изменении расписания ряда маршрутов с 1 апреля.
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