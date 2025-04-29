29 апреля 2025

Из-за недобросовестного перевозчика в селе Уват отменен маршрут до Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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До Тюмени жители села смогут добраться с пересадкой в Тобольске
До Тюмени жители села смогут добраться с пересадкой в Тобольске Фото:

В селе Уват (Тюменская область) 30 апреля отменен утренний рейс до Тюмени. Власти Уватского района в соцсети сообщили, что причиной этому стало неисполнение обязательств действующим перевозчиком.

«Уважаемые жители Уватского района! По информации ГБУ ТО „Объединение автовокзалов и автостанций“, в связи с неисполнением договорных обязательств межмуниципальных перевозок, завтра 30.04 утренний рейс Уват — Тюмень отменяется», — сообщается в telegram-канале районной мэрии.

Жители села смогут добраться до Тюмени через Тобольск рейсом, отправляющимся в 9:30. В настоящее время ведется согласование альтернативного маршрута с другим перевозчиком.

Ранее в Тюменской области уже приостанавливали восемь межмуниципальных рейсов из-за неисполнения перевозчиком условий контракта, что привело к перебоям в движении транспорта. Контракт с этим перевозчиком был расторгнут, а власти региона сообщили о временной отмене и изменении расписания ряда маршрутов с 1 апреля.

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В селе Уват (Тюменская область) 30 апреля отменен утренний рейс до Тюмени. Власти Уватского района в соцсети сообщили, что причиной этому стало неисполнение обязательств действующим перевозчиком. «Уважаемые жители Уватского района! По информации ГБУ ТО „Объединение автовокзалов и автостанций“, в связи с неисполнением договорных обязательств межмуниципальных перевозок, завтра 30.04 утренний рейс Уват — Тюмень отменяется», — сообщается в telegram-канале районной мэрии. Жители села смогут добраться до Тюмени через Тобольск рейсом, отправляющимся в 9:30. В настоящее время ведется согласование альтернативного маршрута с другим перевозчиком. Ранее в Тюменской области уже приостанавливали восемь межмуниципальных рейсов из-за неисполнения перевозчиком условий контракта, что привело к перебоям в движении транспорта. Контракт с этим перевозчиком был расторгнут, а власти региона сообщили о временной отмене и изменении расписания ряда маршрутов с 1 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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