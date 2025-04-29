29 апреля 2025

В Тюменской области от укусов клещей пострадало почти две тысячи человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Четверть укушенных клещами - дети до 17 лет
Четверть укушенных клещами - дети до 17 лет Фото:

В Тюменской области с начала сезона клещей за помощью поле укусов обратились более 1700 человек, 25% из которых — дети до 17 лет. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону.

«На 28.04.2025 в медицинских организациях области зарегистрировано более 1700 обращения граждан по поводу присасывания клещей, из них дети до 17 лет составили 25%. Случаев заболевания клещевым энцефалитом или боррелиозом не зарегистрировано», — рассказали в ведомстве.

При этом экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших. В ведомстве подчеркнули важность вакцинации — на 28 апреля прививки поставили более 34 000 человек.

В Тюмени общественные пространства начали обрабатывать от клещей с 21 апреля. Во дворах домов сроки определяют управляющие компании.

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В Тюменской области с начала сезона клещей за помощью поле укусов обратились более 1700 человек, 25% из которых — дети до 17 лет. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону. «На 28.04.2025 в медицинских организациях области зарегистрировано более 1700 обращения граждан по поводу присасывания клещей, из них дети до 17 лет составили 25%. Случаев заболевания клещевым энцефалитом или боррелиозом не зарегистрировано», — рассказали в ведомстве. При этом экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших. В ведомстве подчеркнули важность вакцинации — на 28 апреля прививки поставили более 34 000 человек. В Тюмени общественные пространства начали обрабатывать от клещей с 21 апреля. Во дворах домов сроки определяют управляющие компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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