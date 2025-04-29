В Тюменской области от укусов клещей пострадало почти две тысячи человек

В Тюменской области с начала сезона клещей за помощью поле укусов обратились более 1700 человек, 25% из которых — дети до 17 лет. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону.
«На 28.04.2025 в медицинских организациях области зарегистрировано более 1700 обращения граждан по поводу присасывания клещей, из них дети до 17 лет составили 25%. Случаев заболевания клещевым энцефалитом или боррелиозом не зарегистрировано», — рассказали в ведомстве.
При этом экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших. В ведомстве подчеркнули важность вакцинации — на 28 апреля прививки поставили более 34 000 человек.
В Тюмени общественные пространства начали обрабатывать от клещей с 21 апреля. Во дворах домов сроки определяют управляющие компании.
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