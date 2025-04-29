Бесплатный режим будет действовать на время майских праздников
Все парковочные пространства в центре города станут бесплатными на время празднования дня Весны и Труда и дня Великой Победы. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации.
«Все городские паркинги будут работать в бесплатном режиме. Список включает и многоуровневую парковку на набережной», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бесплатный режим будет действовать с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Во время короткой рабочей недели с 5 по 7 мая парковки будут работать в обычном режиме.
Схема парковок в Тюмени
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