29 апреля 2025

Парковки в центре Тюмени станут временно бесплатными. Карта

В Тюмени парковки во время майских праздников будут работать в бесплатном режиме
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Бесплатный режим будет действовать на время майских праздников
Бесплатный режим будет действовать на время майских праздников Фото:

Все парковочные пространства в центре города станут бесплатными на время празднования дня Весны и Труда и дня Великой Победы. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации.

«Все городские паркинги будут работать в бесплатном режиме. Список включает и многоуровневую парковку на набережной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бесплатный режим будет действовать с 1 по 4  и с 8 по 11 мая. Во время короткой рабочей недели с 5 по 7 мая парковки будут работать в обычном режиме.

Схема парковок в Тюмени
Схема парковок в Тюмени
Фото:

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Все парковочные пространства в центре города станут бесплатными на время празднования дня Весны и Труда и дня Великой Победы. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации. «Все городские паркинги будут работать в бесплатном режиме. Список включает и многоуровневую парковку на набережной», — говорится в сообщении. Отмечается, что бесплатный режим будет действовать с 1 по 4  и с 8 по 11 мая. Во время короткой рабочей недели с 5 по 7 мая парковки будут работать в обычном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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