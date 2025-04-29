29 апреля 2025

Кассация выступила против мэрии Ноябрьска из-за коррупционного скандала

Суд пересмотрит скандальное дело о дорожном контракте с «Севердорстрой» в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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«Севердорстрой» занимался уборкой дорог в Ноябрьске
«Севердорстрой» занимался уборкой дорог в Ноябрьске Фото:

В Арбитражный суд ЯНАО поступило на новое рассмотрение гражданское дело о муниципальном контракте между администрацией Ноябрьска (ЯНАО) и ООО «Севердорстрой» на содержание дорог. Прежнее решение отменено в кассации из-за его скандального коррупционного шлейфа. Подробности сообщили в окружной прокуратуре.

«Установлено, что контракт на содержание дорог заключен муниципальным учреждением с нарушением требований антикоррупционного законодательства, поскольку на момент заключения контракта организация была привлечена к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица)», — сообщают в надзорном ведомстве.

Как поясняет источник, муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог дирекция муниципального заказа Ноябрьска подписала со строительной компанией «Севердорстрой». Прокуратура потребовала в арбитраже расторгнуть контракт и вернуть муниципалитету оплаченные средства.

Между тем, суды первой и апелляционной инстанции встали на сторону ответчика. Там  посчитали, что публичные интересы муниципалитета при заключении контракта с «Севердорстрой», привлеченной к ответственности за коррупционное правонарушение, не нарушены.

В ходе кассации Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решения нижестоящих инстанций. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд автономного округа.

Ранее прокуратура Ноябрьска наказала руководство ООО СК «Севердорстрой» за ненадлежащее содержание автомобильных дорог штрафом в размере 20 тысяч рублей. На проезжей части не убран укатанный снег, наледь, а также снежные валы на перекрестах вблизи пешеходных переходов. 

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В Арбитражный суд ЯНАО поступило на новое рассмотрение гражданское дело о муниципальном контракте между администрацией Ноябрьска (ЯНАО) и ООО «Севердорстрой» на содержание дорог. Прежнее решение отменено в кассации из-за его скандального коррупционного шлейфа. Подробности сообщили в окружной прокуратуре. «Установлено, что контракт на содержание дорог заключен муниципальным учреждением с нарушением требований антикоррупционного законодательства, поскольку на момент заключения контракта организация была привлечена к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица)», — сообщают в надзорном ведомстве. Как поясняет источник, муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог дирекция муниципального заказа Ноябрьска подписала со строительной компанией «Севердорстрой». Прокуратура потребовала в арбитраже расторгнуть контракт и вернуть муниципалитету оплаченные средства. Между тем, суды первой и апелляционной инстанции встали на сторону ответчика. Там  посчитали, что публичные интересы муниципалитета при заключении контракта с «Севердорстрой», привлеченной к ответственности за коррупционное правонарушение, не нарушены. В ходе кассации Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решения нижестоящих инстанций. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд автономного округа. Ранее прокуратура Ноябрьска наказала руководство ООО СК «Севердорстрой» за ненадлежащее содержание автомобильных дорог штрафом в размере 20 тысяч рублей. На проезжей части не убран укатанный снег, наледь, а также снежные валы на перекрестах вблизи пешеходных переходов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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