Кассация выступила против мэрии Ноябрьска из-за коррупционного скандала

В Арбитражный суд ЯНАО поступило на новое рассмотрение гражданское дело о муниципальном контракте между администрацией Ноябрьска (ЯНАО) и ООО «Севердорстрой» на содержание дорог. Прежнее решение отменено в кассации из-за его скандального коррупционного шлейфа. Подробности сообщили в окружной прокуратуре.
«Установлено, что контракт на содержание дорог заключен муниципальным учреждением с нарушением требований антикоррупционного законодательства, поскольку на момент заключения контракта организация была привлечена к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица)», — сообщают в надзорном ведомстве.
Как поясняет источник, муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог дирекция муниципального заказа Ноябрьска подписала со строительной компанией «Севердорстрой». Прокуратура потребовала в арбитраже расторгнуть контракт и вернуть муниципалитету оплаченные средства.
Между тем, суды первой и апелляционной инстанции встали на сторону ответчика. Там посчитали, что публичные интересы муниципалитета при заключении контракта с «Севердорстрой», привлеченной к ответственности за коррупционное правонарушение, не нарушены.
В ходе кассации Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решения нижестоящих инстанций. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд автономного округа.
Ранее прокуратура Ноябрьска наказала руководство ООО СК «Севердорстрой» за ненадлежащее содержание автомобильных дорог штрафом в размере 20 тысяч рублей. На проезжей части не убран укатанный снег, наледь, а также снежные валы на перекрестах вблизи пешеходных переходов.
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