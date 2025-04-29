29 апреля 2025

Губернатор Шумков предложил собрать деньги на 100 новых коптеров к Дню Победы

Курганские колледжи подключатся к сборке беспилотников для СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Собрать деньги на детали планируют к 9 мая
Собрать деньги на детали планируют к 9 мая Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил сотрудникам правительства региона и органам местного самоуправления коллективно собрать деньги на закупку комплектующих для 100 беспилотников ко Дню Победы. Также Шумков отметил, что в дальнейшем сборкой коптеров займутся студенты колледжей. Об этом глава региона сообщил в своем официальном telegram-канале.

«Обратился к коллегам по правительству и органам местного самоуправления с предложением к 9 мая коллективно собрать средства на закуп комплектующих для очередных 100 коптеров. В последующем сами коптеры для их поставки в ВС РФ соберут учащиеся колледжей, в том числе те, у кого отцы и братья участвуют в специальной военной операции», — написал губернатор Шумков в tg-канале.

Ранее губернатор Шумков уже поручал в срочном порядке организовать сборку и поставку не менее 100 беспилотников для нужд Вооруженных сил РФ, отмечая недостаточную инициативу образовательных учреждений технической направленности в подобных проектах. Тогда он акцентировал внимание на необходимости вовлечения студентов в практическую деятельность и поддержке участников специальной военной операции.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил сотрудникам правительства региона и органам местного самоуправления коллективно собрать деньги на закупку комплектующих для 100 беспилотников ко Дню Победы. Также Шумков отметил, что в дальнейшем сборкой коптеров займутся студенты колледжей. Об этом глава региона сообщил в своем официальном telegram-канале. «Обратился к коллегам по правительству и органам местного самоуправления с предложением к 9 мая коллективно собрать средства на закуп комплектующих для очередных 100 коптеров. В последующем сами коптеры для их поставки в ВС РФ соберут учащиеся колледжей, в том числе те, у кого отцы и братья участвуют в специальной военной операции», — написал губернатор Шумков в tg-канале. Ранее губернатор Шумков уже поручал в срочном порядке организовать сборку и поставку не менее 100 беспилотников для нужд Вооруженных сил РФ, отмечая недостаточную инициативу образовательных учреждений технической направленности в подобных проектах. Тогда он акцентировал внимание на необходимости вовлечения студентов в практическую деятельность и поддержке участников специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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