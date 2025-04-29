Застройщика «тюменской Рублевки» Андрея Колпакчи выпустили из СИЗО

В Тюмени из СИЗО под домашний арест отправлен бизнесмен Андрей Колпакчи. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Суд измени меру пресечения Андрею Колпакчи, отправив его из СИЗО под домашний арест. Апелляционная жалоба об изменении меры пресечения была рассмотрена судом 29 апреля», — сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Андрей Колпакчи и его партнер Юрий Попов проходят по делу о попытке рейдерского захвата земельного участка на улице Республики. Бизнесмены были задержаны после заявления предпринимателя Сергея Захарова, который сообщил, что у него пытались отобрать участок.
В ходе разбирательства обвиняемые не признали доводы о рейдерском захвате, заявив, что конфликт возник из-за долга в размере 30 миллионов рублей, который якобы должен был выплатить Захаров.
Юрий Попов вышел из СИЗО и отправлен под домашний арест 25 апреля. Тюменский предприниматель является владельцем старейшего в регионе сервиса доставки еды «Про-Порция», а также построил коттеджный поселок «Зубарево Хиллс», который получил неофициальное название «тюменская Рублевка».
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