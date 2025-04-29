29 апреля 2025

Застройщика «тюменской Рублевки» Андрея Колпакчи выпустили из СИЗО

Тюменского застройщика Колпакчи выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмен находился в СИЗО из-за обвинений в рейдерском захвате земельного участка
Бизнесмен находился в СИЗО из-за обвинений в рейдерском захвате земельного участка Фото:

В Тюмени из СИЗО под домашний арест отправлен бизнесмен Андрей Колпакчи. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Суд измени меру пресечения Андрею Колпакчи, отправив его из СИЗО под домашний арест. Апелляционная жалоба об изменении меры пресечения была рассмотрена судом 29 апреля», — сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Андрей Колпакчи и его партнер Юрий Попов проходят по делу о попытке рейдерского захвата земельного участка на улице Республики. Бизнесмены были задержаны после заявления предпринимателя Сергея Захарова, который сообщил, что у него пытались отобрать участок. 

В ходе разбирательства обвиняемые не признали доводы о рейдерском захвате, заявив, что конфликт возник из-за долга в размере 30 миллионов рублей, который якобы должен был выплатить Захаров.

Юрий Попов вышел из СИЗО и отправлен под домашний арест 25 апреля. Тюменский предприниматель является владельцем старейшего в регионе сервиса доставки еды «Про-Порция», а также построил коттеджный поселок «Зубарево Хиллс», который получил неофициальное название «тюменская Рублевка».

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В Тюмени из СИЗО под домашний арест отправлен бизнесмен Андрей Колпакчи. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Суд измени меру пресечения Андрею Колпакчи, отправив его из СИЗО под домашний арест. Апелляционная жалоба об изменении меры пресечения была рассмотрена судом 29 апреля», — сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Андрей Колпакчи и его партнер Юрий Попов проходят по делу о попытке рейдерского захвата земельного участка на улице Республики. Бизнесмены были задержаны после заявления предпринимателя Сергея Захарова, который сообщил, что у него пытались отобрать участок.  В ходе разбирательства обвиняемые не признали доводы о рейдерском захвате, заявив, что конфликт возник из-за долга в размере 30 миллионов рублей, который якобы должен был выплатить Захаров. Юрий Попов вышел из СИЗО и отправлен под домашний арест 25 апреля. Тюменский предприниматель является владельцем старейшего в регионе сервиса доставки еды «Про-Порция», а также построил коттеджный поселок «Зубарево Хиллс», который получил неофициальное название «тюменская Рублевка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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