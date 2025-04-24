В Тюмени одного из фигурантов громкого дела отпустили из СИЗО

В Тюмени бизнесмена Юрия Попова выпустили из СИЗО под домашний арест. Мужчину и его знакомого, предпринимателя Андрея Колпакчи обвиняют в рейдерском захвате земельного участка. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного суда.
«Юрий Повов. Материл об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Определение изменено с применением судом домашнего ареста», — указано в судебной картотеке.
Там также отмечено, что решение суда связано с нарушением уголовно-процессуального закона. Его товарищ Андрей Колпакчи все еще находится в СИЗО.
Об аресте тюменцев стало известно 2 апреля. Бизнесменов обвиняют в захвате земельного участка. Заявление на них написал предприниматель Сергей Захаров.
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