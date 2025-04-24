24 апреля 2025

В Тюмени одного из фигурантов громкого дела отпустили из СИЗО

В Тюмени под домашний арест отправили предпринимателя Юрия Попова
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчине изменили меру пресечения на домашний арест
Мужчине изменили меру пресечения на домашний арест Фото:

В Тюмени бизнесмена Юрия Попова выпустили из СИЗО под домашний арест. Мужчину и его знакомого, предпринимателя Андрея Колпакчи обвиняют в рейдерском захвате земельного участка. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного суда.

«Юрий Повов. Материл об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Определение изменено с применением судом домашнего ареста», — указано в судебной картотеке.

Там также отмечено, что решение суда связано с нарушением уголовно-процессуального закона. Его товарищ Андрей Колпакчи все еще находится в СИЗО.

Об аресте тюменцев стало известно 2 апреля. Бизнесменов обвиняют в захвате земельного участка. Заявление на них написал предприниматель Сергей Захаров.

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В Тюмени бизнесмена Юрия Попова выпустили из СИЗО под домашний арест. Мужчину и его знакомого, предпринимателя Андрея Колпакчи обвиняют в рейдерском захвате земельного участка. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного суда. «Юрий Повов. Материл об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Определение изменено с применением судом домашнего ареста», — указано в судебной картотеке. Там также отмечено, что решение суда связано с нарушением уголовно-процессуального закона. Его товарищ Андрей Колпакчи все еще находится в СИЗО. Об аресте тюменцев стало известно 2 апреля. Бизнесменов обвиняют в захвате земельного участка. Заявление на них написал предприниматель Сергей Захаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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