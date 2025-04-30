Тюменские коммунисты нашли у себя «мертвые души»

В тюменской КПРФ перепроверили внутрипартийные списки
© Служба новостей «URA.RU»
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По обновленным данным тюменский обком на четверть состоит из «мертвых душ»
По обновленным данным тюменский обком на четверть состоит из «мертвых душ» Фото:

В Тюмени прошла ревизия списков принятых в ряды коммунистов. Как сообщил URA.RU инсайдер из политических кругов, в итоге не досчитались почти четверти.

«В Тюмени и области числится 3600 членов КПРФ. Решили проверить — обзвонили каждого, выяснилось, что 800 человек по региону просто нет — их не существует», — сообщил URA.RU инсайдер.

По словам собеседника агентства, в Тюмени несуществующих коммунистов насчитали 400 и столько же в муниципалитетах. В антилидерах оказался Викуловский район — там нашли около 300 «мертвых душ».

Глава реготделения КПРФ Тамара Казанцева отказалась комментировать ситуацию агентству. URA.RU отправило запрос в обком партии, ответ на него ожидается.

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В Тюмени прошла ревизия списков принятых в ряды коммунистов. Как сообщил URA.RU инсайдер из политических кругов, в итоге не досчитались почти четверти. «В Тюмени и области числится 3600 членов КПРФ. Решили проверить — обзвонили каждого, выяснилось, что 800 человек по региону просто нет — их не существует», — сообщил URA.RU инсайдер. По словам собеседника агентства, в Тюмени несуществующих коммунистов насчитали 400 и столько же в муниципалитетах. В антилидерах оказался Викуловский район — там нашли около 300 «мертвых душ». Глава реготделения КПРФ Тамара Казанцева отказалась комментировать ситуацию агентству. URA.RU отправило запрос в обком партии, ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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