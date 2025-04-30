Тюменские коммунисты нашли у себя «мертвые души»

В Тюмени прошла ревизия списков принятых в ряды коммунистов. Как сообщил URA.RU инсайдер из политических кругов, в итоге не досчитались почти четверти.
«В Тюмени и области числится 3600 членов КПРФ. Решили проверить — обзвонили каждого, выяснилось, что 800 человек по региону просто нет — их не существует», — сообщил URA.RU инсайдер.
По словам собеседника агентства, в Тюмени несуществующих коммунистов насчитали 400 и столько же в муниципалитетах. В антилидерах оказался Викуловский район — там нашли около 300 «мертвых душ».
Глава реготделения КПРФ Тамара Казанцева отказалась комментировать ситуацию агентству. URA.RU отправило запрос в обком партии, ответ на него ожидается.
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