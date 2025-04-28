Паводок и непогода разрушают подъезд к селу Афонькино Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления строительства региона.
«Из-за резкого подъема воды, а также в связи с ухудшением погоды, шквальный ветер и созданная им волна начали размывать подъезд к мосту на автомобильной дороге Афонькино — Сладково. Это происходит на участке от села Ильинки до села Афонькино», — сообщает ведомство.
Ночью специалисты восстанавливали трассу. Они проводили отсыпку грунтом и бутовым камнем. Благодаря усилиям рабочих, удалось сохранить дорогу от села Ильинка до Афонькино.
Однако вода продолжает подступать к дорожному полотну трассы в районе села Афонькино. На месте побывал корреспондент агентства и подтвердил высокий уровень воды. Поля вокруг трассы уже подтопило.
Ранее в Казанском районе глава Тюменской области ввел режим ЧС. Власти региона планируют организовать аналогичные меры дополнительно в четырех муниципалитетах.
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