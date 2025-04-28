28 апреля 2025

Паводок разрушает трассу у села Афонькино в Тюменской области. Видео

Тюменские специалисты восстановили разрушенный участок трассы у села Афонькино
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ночью 28 апреля специалисты восстанавливали состояние трассы
Ночью 28 апреля специалисты восстанавливали состояние трассы Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Паводок и непогода разрушают подъезд к селу Афонькино Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления строительства региона.

«Из-за резкого подъема воды, а также в связи с ухудшением погоды, шквальный ветер и созданная им волна начали размывать подъезд к мосту на автомобильной дороге Афонькино — Сладково. Это происходит на участке от села Ильинки до села Афонькино», — сообщает ведомство.

Ночью специалисты восстанавливали трассу. Они проводили отсыпку грунтом и бутовым камнем. Благодаря усилиям рабочих, удалось сохранить дорогу от села Ильинка до Афонькино.

Однако вода продолжает подступать к дорожному полотну трассы в районе села Афонькино. На месте побывал корреспондент агентства и подтвердил высокий уровень воды. Поля вокруг трассы уже подтопило.

Ранее в Казанском районе глава Тюменской области ввел режим ЧС. Власти региона планируют организовать аналогичные меры дополнительно в четырех муниципалитетах. 

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Паводок и непогода разрушают подъезд к селу Афонькино Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления строительства региона. «Из-за резкого подъема воды, а также в связи с ухудшением погоды, шквальный ветер и созданная им волна начали размывать подъезд к мосту на автомобильной дороге Афонькино — Сладково. Это происходит на участке от села Ильинки до села Афонькино», — сообщает ведомство. Ночью специалисты восстанавливали трассу. Они проводили отсыпку грунтом и бутовым камнем. Благодаря усилиям рабочих, удалось сохранить дорогу от села Ильинка до Афонькино. Однако вода продолжает подступать к дорожному полотну трассы в районе села Афонькино. На месте побывал корреспондент агентства и подтвердил высокий уровень воды. Поля вокруг трассы уже подтопило. Ранее в Казанском районе глава Тюменской области ввел режим ЧС. Власти региона планируют организовать аналогичные меры дополнительно в четырех муниципалитетах. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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