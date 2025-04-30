30 апреля 2025

Маяковский, песни и танцы: как тюменские коммунисты отпраздновали Первомай. Фоторепортаж

На празднование Первомая собралось 200 тюменских коммунистов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятие посетило более 200 членов партии
Мероприятие посетило более 200 членов партии Фото:

В Тюмени местное региональное отделение коммунистической партии Российской Федерации торжественно встретило праздник Первого мая. Эту информацию с места событий передал корреспондент издания URA.RU.

«Коммунисты собрались на Площади Борцов Революции в Тюмени. На митинге присутствовало порядка 200 человек. Среди них были как действующие, так и будущие члены партии», — отметил журналист.

Перед собравшимися на площади выступила глава обкома Тамара Казанцева. В преддверии юбилея Великой Победы, она призвала всех коммунистов принять участие в акции «Бессмертный полк». Также руководитель областного комитета прочитала присутствующим стихи Маяковского. Событие завершилось песнями и танцами.

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В Тюмени местное региональное отделение коммунистической партии Российской Федерации торжественно встретило праздник Первого мая. Эту информацию с места событий передал корреспондент издания URA.RU. «Коммунисты собрались на Площади Борцов Революции в Тюмени. На митинге присутствовало порядка 200 человек. Среди них были как действующие, так и будущие члены партии», — отметил журналист. Перед собравшимися на площади выступила глава обкома Тамара Казанцева. В преддверии юбилея Великой Победы, она призвала всех коммунистов принять участие в акции «Бессмертный полк». Также руководитель областного комитета прочитала присутствующим стихи Маяковского. Событие завершилось песнями и танцами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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