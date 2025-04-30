В Тюмени местное региональное отделение коммунистической партии Российской Федерации торжественно встретило праздник Первого мая. Эту информацию с места событий передал корреспондент издания URA.RU.
«Коммунисты собрались на Площади Борцов Революции в Тюмени. На митинге присутствовало порядка 200 человек. Среди них были как действующие, так и будущие члены партии», — отметил журналист.
Перед собравшимися на площади выступила глава обкома Тамара Казанцева. В преддверии юбилея Великой Победы, она призвала всех коммунистов принять участие в акции «Бессмертный полк». Также руководитель областного комитета прочитала присутствующим стихи Маяковского. Событие завершилось песнями и танцами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!