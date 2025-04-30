30 апреля 2025

Губернатор Шумков и его заместители отдадут часть зарплат на сборку сотни дронов. Видео

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В Курганской области на деньги чиновников соберут сотню дронов для бойцов СВО
В Курганской области на деньги чиновников соберут сотню дронов для бойцов СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Курганской области Вадим Шумков, его заместители, главы округов и другие чиновники перечислят часть своих зарплат на помощь в сборке 100 дронов. Их отправят бойцам, участвующим в зоне СВО. Об этом сообщил вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора Андрей Алексеев. 

«Глава региона, его заместители, руководители органов исполнительной власти, главы округов и государственные и муниципальные служащие накануне Дня Победы перечислят средства из своих зарплат на покупку комплектующих для 100 квадрокоптеров, которые соберут студенты для отправки на СВО», — сообщил Алексеев. Ранее с такой инициативой выступил губернатор Вадим Шумков.

Средства будут перечислены до 9 мая. Собирать беспилотники будут курганские студенты и учащиеся, в том числе и те, у кого на фронте служат отцы, братья и другие родственники. Собранные квадрокоптеры будут переданы в ВС РФ. Накануне праздника Дня Победы на передовую были отправлены шесть гуманитарных фур. Более 120 тонн необходимого для военнослужащих груза. Эту помощь получат около 100 подразделений. 

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков, его заместители, главы округов и другие чиновники перечислят часть своих зарплат на помощь в сборке 100 дронов. Их отправят бойцам, участвующим в зоне СВО. Об этом сообщил вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора Андрей Алексеев.  «Глава региона, его заместители, руководители органов исполнительной власти, главы округов и государственные и муниципальные служащие накануне Дня Победы перечислят средства из своих зарплат на покупку комплектующих для 100 квадрокоптеров, которые соберут студенты для отправки на СВО», — сообщил Алексеев. Ранее с такой инициативой выступил губернатор Вадим Шумков. Средства будут перечислены до 9 мая. Собирать беспилотники будут курганские студенты и учащиеся, в том числе и те, у кого на фронте служат отцы, братья и другие родственники. Собранные квадрокоптеры будут переданы в ВС РФ. Накануне праздника Дня Победы на передовую были отправлены шесть гуманитарных фур. Более 120 тонн необходимого для военнослужащих груза. Эту помощь получат около 100 подразделений. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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