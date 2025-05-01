01 мая 2025

В Тюмени на Лесобазе обновили сквер ко Дню Победы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сквер расположен на Лесобазе, место обновили по инициативе трудовых коллективов
Сквер расположен на Лесобазе, место обновили по инициативе трудовых коллективов Фото:

В Тюмени в преддверии 9 Мая обновили сквер 30-летия Победы. В пространстве отремонтировали мемориал, установили новые скамейки и освещение, а также разбили газоны. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев.

«В преддверии празднования 80-летия Победы мы сегодня открыли после благоустройства одно из памятных мест Тюмени. <...> Строители не только покрыли пешеходные дорожки тротуарной плиткой, установили новые скамейки и современное освещение, разбили газоны, смонтировали дренажную систему, но и отремонтировали сам мемориал», — написал мэр в своем telegram-канале.

Сквер расположен на Лесобазе, место обновили по инициативе трудовых коллективов. Совет ветеранов микрорайона Тура уже выразил свое желание проводить здесь мероприятия.

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В Тюмени в преддверии 9 Мая обновили сквер 30-летия Победы. В пространстве отремонтировали мемориал, установили новые скамейки и освещение, а также разбили газоны. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. «В преддверии празднования 80-летия Победы мы сегодня открыли после благоустройства одно из памятных мест Тюмени. <...> Строители не только покрыли пешеходные дорожки тротуарной плиткой, установили новые скамейки и современное освещение, разбили газоны, смонтировали дренажную систему, но и отремонтировали сам мемориал», — написал мэр в своем telegram-канале. Сквер расположен на Лесобазе, место обновили по инициативе трудовых коллективов. Совет ветеранов микрорайона Тура уже выразил свое желание проводить здесь мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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