В Тюмени в преддверии 9 Мая обновили сквер 30-летия Победы. В пространстве отремонтировали мемориал, установили новые скамейки и освещение, а также разбили газоны. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев.
«В преддверии празднования 80-летия Победы мы сегодня открыли после благоустройства одно из памятных мест Тюмени. <...> Строители не только покрыли пешеходные дорожки тротуарной плиткой, установили новые скамейки и современное освещение, разбили газоны, смонтировали дренажную систему, но и отремонтировали сам мемориал», — написал мэр в своем telegram-канале.
Сквер расположен на Лесобазе, место обновили по инициативе трудовых коллективов. Совет ветеранов микрорайона Тура уже выразил свое желание проводить здесь мероприятия.
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