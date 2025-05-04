04 мая 2025
03 мая 2025

Курганцев зовут работать в Южную Корею на фабрику удобрений за 180 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Соискателям работы обещают высокую зарплату
Соискателям работы обещают высокую зарплату Фото:

Жителям Курганской области предлагают работу на южнокорейской фабрике удобрений. За вахту обещают платить до 180 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.

«Приглашаются курганцы на работу упаковщиками удобрений на фабрику в Южную Корею. Зарплата до 180 000 рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

В объявлении обещают сопровождение в страну назначения, проживание и легальный статус. График работы с девяти часов утра и до шести вечера с одним выходным в неделю. Работникам сулят бесплатное питание, указано в описании работы.

Ранее житель Кургана рассказал, что работу в Южной Корее найти можно, но есть проблемы с миграционной службой. Она проверяет жестко, контролирует, чтобы иностранцы не работали в стране на нелегальном положении.

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Жителям Курганской области предлагают работу на южнокорейской фабрике удобрений. За вахту обещают платить до 180 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии. «Приглашаются курганцы на работу упаковщиками удобрений на фабрику в Южную Корею. Зарплата до 180 000 рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». В объявлении обещают сопровождение в страну назначения, проживание и легальный статус. График работы с девяти часов утра и до шести вечера с одним выходным в неделю. Работникам сулят бесплатное питание, указано в описании работы. Ранее житель Кургана рассказал, что работу в Южной Корее найти можно, но есть проблемы с миграционной службой. Она проверяет жестко, контролирует, чтобы иностранцы не работали в стране на нелегальном положении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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