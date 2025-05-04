04 мая 2025
03 мая 2025

Горожане хотят найти трактор первых пятилеток, который пропал из музея в Кургане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Экспонат стоял недалеко от музея
Экспонат стоял недалеко от музея Фото:

Жители Кургана вспомнили о тракторе — памятнике трудовой славы, который раньше стоял у краеведческого музея. Горожане интересуются, куда пропал символ первых пятилеток. Об этом курганцы написали в соцсети.

«Трактор ХТЗ находился в конце девяностых годов у стены краеведческого музея в Кургане. Сейчас его там нет. У кого поднялась рука на памятник истории?», — говорится в комментариях горожан на странице паблика «Старый Курган» во «ВКонтакте».

Одни из курганцев сообщил, что похожий трактор видел в Петухово. Другие пользователи соцсети предположили, что экспонат продали на металлолом.

Согласно открытым данным, памятник трактору был изображен на открытках издательства «Турист». Автором фотографии был А. Рыжков.

В Курганский областной краеведческий музей направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. 

Памятник трактору в Кургане
Памятник трактору в Кургане
Фото:

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Жители Кургана вспомнили о тракторе — памятнике трудовой славы, который раньше стоял у краеведческого музея. Горожане интересуются, куда пропал символ первых пятилеток. Об этом курганцы написали в соцсети. «Трактор ХТЗ находился в конце девяностых годов у стены краеведческого музея в Кургане. Сейчас его там нет. У кого поднялась рука на памятник истории?», — говорится в комментариях горожан на странице паблика «Старый Курган» во «ВКонтакте». Одни из курганцев сообщил, что похожий трактор видел в Петухово. Другие пользователи соцсети предположили, что экспонат продали на металлолом. Согласно открытым данным, памятник трактору был изображен на открытках издательства «Турист». Автором фотографии был А. Рыжков. В Курганский областной краеведческий музей направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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