Жители Кургана вспомнили о тракторе — памятнике трудовой славы, который раньше стоял у краеведческого музея. Горожане интересуются, куда пропал символ первых пятилеток. Об этом курганцы написали в соцсети.
«Трактор ХТЗ находился в конце девяностых годов у стены краеведческого музея в Кургане. Сейчас его там нет. У кого поднялась рука на памятник истории?», — говорится в комментариях горожан на странице паблика «Старый Курган» во «ВКонтакте».
Одни из курганцев сообщил, что похожий трактор видел в Петухово. Другие пользователи соцсети предположили, что экспонат продали на металлолом.
Согласно открытым данным, памятник трактору был изображен на открытках издательства «Турист». Автором фотографии был А. Рыжков.
В Курганский областной краеведческий музей направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
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