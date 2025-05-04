Участнику СВО в ЯНАО отказали в бесплатном земельном участке

В Новом Уренгое администрация отказала участнику спецоперации в предоставлении земельного участка. В городском суде ему также отказали. Отстаивать свои права пришлось в апелляции, сообщают в окружной прокуратуре.
«Установлено, что органом местного самоуправления участнику СВО отказано в реализации предусмотренного законом права на предоставление земельного участка для жилищного строительства в собственность бесплатно. Защищая интересы гражданина, прокурор обратился с иском в суд о признании за ним права на получение земельного участка», — сообщается в релизе, опубликованном на сайте окружной прокуратуры. Гражданский спор рассматривался в Новоуренгойском горсуде.
По данным источника, этот спор истец проиграл. Однако в ходе рассмотрения апелляционной жалобы окружной суд счел решение первой инстанции несправедливым. Требования истца удовлетворили.
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