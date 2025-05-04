04 мая 2025
03 мая 2025

Участнику СВО в ЯНАО отказали в бесплатном земельном участке

В Новом Уренгое боец СВО добился в суде предоставления земельного участка
© Служба новостей «URA.RU»
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Добиться справедливости помогла апелляционная жалоба
Добиться справедливости помогла апелляционная жалоба Фото:

В Новом Уренгое администрация отказала участнику спецоперации в предоставлении земельного участка. В городском суде ему также отказали. Отстаивать свои права пришлось в апелляции, сообщают в окружной прокуратуре.

«Установлено, что органом местного самоуправления участнику СВО отказано в реализации предусмотренного законом права на предоставление земельного участка для жилищного строительства в собственность бесплатно. Защищая интересы гражданина, прокурор обратился с иском в суд о признании за ним права на получение земельного участка», — сообщается в релизе, опубликованном на сайте окружной прокуратуры. Гражданский спор рассматривался в Новоуренгойском горсуде.

По данным источника, этот спор истец проиграл. Однако в ходе рассмотрения апелляционной жалобы окружной суд счел решение первой инстанции несправедливым. Требования истца удовлетворили.

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В Новом Уренгое администрация отказала участнику спецоперации в предоставлении земельного участка. В городском суде ему также отказали. Отстаивать свои права пришлось в апелляции, сообщают в окружной прокуратуре. «Установлено, что органом местного самоуправления участнику СВО отказано в реализации предусмотренного законом права на предоставление земельного участка для жилищного строительства в собственность бесплатно. Защищая интересы гражданина, прокурор обратился с иском в суд о признании за ним права на получение земельного участка», — сообщается в релизе, опубликованном на сайте окружной прокуратуры. Гражданский спор рассматривался в Новоуренгойском горсуде. По данным источника, этот спор истец проиграл. Однако в ходе рассмотрения апелляционной жалобы окружной суд счел решение первой инстанции несправедливым. Требования истца удовлетворили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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