Общегородской субботник в ЯНАО проведут во дворах ветеранов

Субботник в Салехарде пройдет 7 мая
В Салехарде 7 мая пройдет общегородской субботник. Особое внимание уделят праздничным площадкам и дворам ветеранов. На уборку горожан приглашает мэр Алексей Титовский.
«Салехардцы, в преддверии празднования 80-летия Великой Победы проведем общегородской субботник. Приглашаю к участию все трудовые коллективы и неравнодушных горожан! Мы будем приводить в порядок улицы, скверы и дворы нашего города. Особое внимание уделим местам проведения праздника и дворам наших ветеранов», — пишет в своем telegram-канале Алексей Титовский. Субботник пройдет 7 мая.
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