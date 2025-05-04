04 мая 2025

Общегородской субботник в ЯНАО проведут во дворах ветеранов

Субботник в Салехарде пройдет на праздничных площадках и во дворах ветеранов
© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник в Салехарде пройдет 7 мая
Субботник в Салехарде пройдет 7 мая Фото:

В Салехарде 7 мая пройдет общегородской субботник. Особое внимание уделят праздничным площадкам и дворам ветеранов. На уборку горожан приглашает мэр Алексей Титовский.

«Салехардцы, в преддверии празднования 80-летия Великой Победы проведем общегородской субботник. Приглашаю к участию все трудовые коллективы и неравнодушных горожан! Мы будем приводить в порядок улицы, скверы и дворы нашего города. Особое внимание уделим местам проведения праздника и дворам наших ветеранов», — пишет в своем telegram-канале Алексей Титовский. Субботник пройдет 7 мая.

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В Салехарде 7 мая пройдет общегородской субботник. Особое внимание уделят праздничным площадкам и дворам ветеранов. На уборку горожан приглашает мэр Алексей Титовский. «Салехардцы, в преддверии празднования 80-летия Великой Победы проведем общегородской субботник. Приглашаю к участию все трудовые коллективы и неравнодушных горожан! Мы будем приводить в порядок улицы, скверы и дворы нашего города. Особое внимание уделим местам проведения праздника и дворам наших ветеранов», — пишет в своем telegram-канале Алексей Титовский. Субботник пройдет 7 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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