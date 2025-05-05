05 мая 2025

В Тюмени скончалась девушка, выпавшая с 20-го этажа дома на машину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
18 дней медики боролись за жизнь девушки
18 дней медики боролись за жизнь девушки Фото:

В Тюмени скончалась девушка, которая 18 апреля по неосторожности выпала с 20 этажа на улице 50 лет Октября. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Медицинский персонал Областной клинической больницы №2 18 дней боролся за жизнь пациента. К сожалению, полученные травмы были несовместимы с жизнью, спасти пациента не удалось», — сообщили в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что вечером 18 апреля с 20-го этажа дома выпала девушка. Она приземлилась на припаркованную машину. В тяжелом состоянии тюменку доставили в больницу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени скончалась девушка, которая 18 апреля по неосторожности выпала с 20 этажа на улице 50 лет Октября. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Медицинский персонал Областной клинической больницы №2 18 дней боролся за жизнь пациента. К сожалению, полученные травмы были несовместимы с жизнью, спасти пациента не удалось», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что вечером 18 апреля с 20-го этажа дома выпала девушка. Она приземлилась на припаркованную машину. В тяжелом состоянии тюменку доставили в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...