В Тюмени скончалась девушка, выпавшая с 20-го этажа дома на машину

В Тюмени скончалась девушка, которая 18 апреля по неосторожности выпала с 20 этажа на улице 50 лет Октября. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
«Медицинский персонал Областной клинической больницы №2 18 дней боролся за жизнь пациента. К сожалению, полученные травмы были несовместимы с жизнью, спасти пациента не удалось», — сообщили в департаменте.
Ранее URA.RU писало, что вечером 18 апреля с 20-го этажа дома выпала девушка. Она приземлилась на припаркованную машину. В тяжелом состоянии тюменку доставили в больницу.
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