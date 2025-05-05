05 мая 2025

«Продавец заверил, что права не нужны»: в курганском округе поймали подростка на мототранспорте. Фото

В курганском округе 16-летний гонял на мопеде без прав
© Служба новостей «URA.RU»
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Мототранспорт подростку приобрела его мать (архивное фото)
Мототранспорт подростку приобрела его мать (архивное фото) Фото:

В Куртамышском округе (Курганская область) инспекторы ДПС в рамках всероссийской социальной кампании «Два колеса — одна ЖИЗНЬ. Рули по правилам!» поймали 16-летнего водителя мопеда, который управлял транспортом без водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Мопед подростка
Мопед подростка
Фото:

Мопед подростку приобрела его мать, которая считала, что водительские права для управления данным видом транспорта не требуются, поскольку продавец заверил ее в этом. «В свое оправдание родительница уверяла полицейских, что при покупке мототехники продавец заверил, что права не нужны. В отношении подростка составлены административные материалы за управление транспортом без прав. Решается вопрос о привлечении матери несовершеннолетнего к административной ответственности», — пишет инспекция.

Мототранспорт был изъят и помещен на специализированную стоянку. В ГАИ подчеркнули, что профилактическая работа по пресечению нарушений среди несовершеннолетних водителей проводится ежедневно и планомерно. Социальная кампания продлится на территории всей страны с мая по октябрь текущего года.

Ранее в Курганской области уже фиксировались случаи нарушений ПДД с участием несовершеннолетних водителей: в апреле в Шадринске подросток на мотоцикле сбил велосипедиста, а в Кетовском округе 17-летний юноша на мопеде совершил наезд на пешехода. В обоих случаях нарушители управляли транспортом без прав, а их родители привлекались к административной ответственности.

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В Куртамышском округе (Курганская область) инспекторы ДПС в рамках всероссийской социальной кампании «Два колеса — одна ЖИЗНЬ. Рули по правилам!» поймали 16-летнего водителя мопеда, который управлял транспортом без водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. Мопед подростку приобрела его мать, которая считала, что водительские права для управления данным видом транспорта не требуются, поскольку продавец заверил ее в этом. «В свое оправдание родительница уверяла полицейских, что при покупке мототехники продавец заверил, что права не нужны. В отношении подростка составлены административные материалы за управление транспортом без прав. Решается вопрос о привлечении матери несовершеннолетнего к административной ответственности», — пишет инспекция. Мототранспорт был изъят и помещен на специализированную стоянку. В ГАИ подчеркнули, что профилактическая работа по пресечению нарушений среди несовершеннолетних водителей проводится ежедневно и планомерно. Социальная кампания продлится на территории всей страны с мая по октябрь текущего года. Ранее в Курганской области уже фиксировались случаи нарушений ПДД с участием несовершеннолетних водителей: в апреле в Шадринске подросток на мотоцикле сбил велосипедиста, а в Кетовском округе 17-летний юноша на мопеде совершил наезд на пешехода. В обоих случаях нарушители управляли транспортом без прав, а их родители привлекались к административной ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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