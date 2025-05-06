Поставщик еды из Кургана оскандалился из-за эчпочмака со свининой

Курганское предприятие «Белые ручки» столкнулись с критикой со стороны татарских пользователей сервиса заказа еды из-за названия блюда — «Эчпочмак со свининой». Как сообщают СМИ, пользователи «Яндекс Лавки» обратили внимание на некорректное название блюда и выразили недовольство тем, что эчпочмак, традиционно готовящийся без свинины, был представлен с этой начинкой. Корреспондент URA.RU проверил, изменило ли название блюда предприятие.
Поставщик еды заявил о том, что название изменено, но на деле оно осталось прежним. «Мы его уже переименовали — пирожок с начинкой из картофеля с мясом (свинина), 140 г», — сообщили РИА Новости на предприятии, принеся извинения покупателям. В компании подчеркнули, что прислушались к мнению клиентов и оперативно изменили наименование товара, чтобы избежать недопонимания и не задеть национальные чувства. В СМИ отмечают, что ранее пользователи «Яндекс Лавки» назвали использование свинины в эчпочмаке «издевательством над татарской кухней».
Корреспондент URA.RU в указанном сервисе обнаружил, что для пользователей продукт доступен к заказу с наименованием «Эчпочмак со свининой». По данному поводу журналист пытался связаться с предприятием для комментария по телефону, но в компании на звонок не ответили. На электронную почту ООО «Белые ручки» был отправлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее в ХМАО Роспотребнадзор оштрафовал магазин «Светофор» за продажу свинины без маркировки, а также наложил арест на продукцию. В регионе продолжают выявлять нарушения, связанные с оборотом мясных и других продуктов.
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