В День Победы на улицы Тюмени выйдут сотни силовиков

Во время празднования Дня Победы 9 мая в Тюмени будут обеспечены беспрецедентные меры безопасности. По данным источников URA.RU, для этого будут привлечены сотни сотрудников правоохранительных структур.
«Для охраны общественной безопасности 9 мая будут привлечены сотни сотрудников полиции и Росгвардии. В том числе, из непрофильных отделов. Дежурить на улицах и в общественных местах будут как „по форме“, так и в штатском», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
В апреле губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание антитеррористической комиссии. По результатам которого было принято решение о том, что в предпраздничные и праздничные майские дни все экстренные службы региона будут переведены на усиленный режим работы.
«В предпраздничные и праздничные дни подразделения органов внутренних дел, Росгвардии и МЧС России в Тюменской области будут переведены на усиленный вариант несения службы. Для оперативного реагирования на изменение обстановки принимаются меры по обеспечению бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса „Безопасный город“. С помощью систем видеонаблюдения будет осуществляться дополнительный контроль за общественными пространствами и местами проведения массовых мероприятий», — указано на официальном сайте правительства Тюменской области.
В День Победы также будет усилена безопасность на дорогах. Для этого планируют привлечь дополнительные наряды ДПС. 9 мая в Тюмени введен полный запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Исключение сделают только для одной из местных телекомпаний, которая будет заниматься организацией трансляции праздничных мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Дня Победы. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
Ранее URA.RU писало о том, что 9 Мая в Тюмени пройдет торжественное прохождение войск тюменского гарнизона «Салют» и шествие «Бессмертного полка». Праздник завершится салютом.
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