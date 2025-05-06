В День Победы на улицы Тюмени выйдут сотни силовиков

9 мая в Тюмени будут усилены меры безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские силовики переведены на усиленный режим несения службы
Тюменские силовики переведены на усиленный режим несения службы Фото:

Во время празднования Дня Победы 9 мая в Тюмени будут обеспечены беспрецедентные меры безопасности. По данным источников URA.RU, для этого будут привлечены сотни сотрудников правоохранительных структур. 

«Для охраны общественной безопасности 9 мая будут привлечены сотни сотрудников полиции и Росгвардии. В том числе, из непрофильных отделов. Дежурить на улицах и в общественных местах будут как „по форме“, так и в штатском», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В апреле губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание антитеррористической комиссии. По результатам которого было принято решение о том, что в предпраздничные и праздничные майские дни все экстренные службы региона будут переведены на усиленный режим работы. 

«В предпраздничные и праздничные дни подразделения органов внутренних дел, Росгвардии и МЧС России в Тюменской области будут переведены на усиленный вариант несения службы. Для оперативного реагирования на изменение обстановки принимаются меры по обеспечению бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса „Безопасный город“. С помощью систем видеонаблюдения будет осуществляться дополнительный контроль за общественными пространствами и местами проведения массовых мероприятий», — указано на официальном сайте правительства Тюменской области.

В День Победы также будет усилена безопасность на дорогах. Для этого планируют привлечь дополнительные наряды ДПС. 9 мая в Тюмени введен полный запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Исключение сделают только для одной из местных телекомпаний, которая будет заниматься организацией трансляции праздничных мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Дня Победы. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Ранее URA.RU писало о том, что 9 Мая в Тюмени пройдет торжественное прохождение войск тюменского гарнизона «Салют» и шествие «Бессмертного полка». Праздник завершится салютом.

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Во время празднования Дня Победы 9 мая в Тюмени будут обеспечены беспрецедентные меры безопасности. По данным источников URA.RU, для этого будут привлечены сотни сотрудников правоохранительных структур.  «Для охраны общественной безопасности 9 мая будут привлечены сотни сотрудников полиции и Росгвардии. В том числе, из непрофильных отделов. Дежурить на улицах и в общественных местах будут как „по форме“, так и в штатском», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В апреле губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание антитеррористической комиссии. По результатам которого было принято решение о том, что в предпраздничные и праздничные майские дни все экстренные службы региона будут переведены на усиленный режим работы.  «В предпраздничные и праздничные дни подразделения органов внутренних дел, Росгвардии и МЧС России в Тюменской области будут переведены на усиленный вариант несения службы. Для оперативного реагирования на изменение обстановки принимаются меры по обеспечению бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса „Безопасный город“. С помощью систем видеонаблюдения будет осуществляться дополнительный контроль за общественными пространствами и местами проведения массовых мероприятий», — указано на официальном сайте правительства Тюменской области. В День Победы также будет усилена безопасность на дорогах. Для этого планируют привлечь дополнительные наряды ДПС. 9 мая в Тюмени введен полный запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Исключение сделают только для одной из местных телекомпаний, которая будет заниматься организацией трансляции праздничных мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Дня Победы. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что 9 Мая в Тюмени пройдет торжественное прохождение войск тюменского гарнизона «Салют» и шествие «Бессмертного полка». Праздник завершится салютом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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