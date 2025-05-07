Губернатор Курганской области Вадим Шумков прокомментировал случаи вандализма на Кировском мосту в Кургане, где были похищены цветы из праздничных кашпо в честь 9 Мая. Он назвал происходящее следствием многолетнего упадка, в котором ранее находился регион.
«До сих пор в центре города встречаются свежеразбитые стеклянные остановки <...> Наверняка, и тут причина, как всегда, кроется в плохих чиновниках, скверном государстве и вездесущем бывшем американском президенте, который не перестает издеваться над нашими людьми, попутно гадя на улицах и в подъездах. Понятно, что корни такого варварства в том состоянии, что длительное время находился регион. Нищета, повальное пьянство, всеобщее вранье, воровство, безработица и безнадега и пренебрежение к людям», — написал Шумков в своем telegram-канале.
Глава региона напомнил, что Кировский мост был полностью реконструирован по просьбе самих жителей, а в преддверии майских праздников на нём установили вазы со свежими цветами. Однако часть из них была украдена, а некоторые — повреждены. При этом, по его словам, один из эпизодов зафиксировали камеры: пожилая женщина убегала с цветами в сторону СНТ.
Ранее о краже цветов сообщил врио главы города Антон Науменко. Он заявил, что подано заявление в полицию, и призвал жителей беречь благоустроенные территории. Власти усилили меры безопасности накануне праздничных мероприятий.
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