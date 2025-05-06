06 мая 2025

Отопление в Тюмени отключат после праздников

© Служба новостей «URA.RU»
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С большой долей вероятности отопление в Тюмени отключат сразу после праздников
С большой долей вероятности отопление в Тюмени отключат сразу после праздников Фото:

Центральное отопление в Тюмени отключат, когда температура воздуха будет держаться на уровне восьми градусов не менее пяти дней подряд. Об этом сообщил официальный telegram-канал мэрии. Там уточнили, что, скорее всего, это произойдет сразу после праздников.

«В соответствии с действующим законодательством отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха составляет выше восьми градусов Цельсия. На сегодняшний день, согласно сведениям Тюменского гидрометцентра, данное условие не выполнено. C учетом прогноза погоды окончание отопительного периода планируется после праздничных дней», — сообщает telegram-канал «Тюмень. Администрация города».

Сейчас температура воздуха в системе теплоснабжения поддерживается по заранее утвержденному графику. Для того чтобы в квартирах горожан не было слишком жарко, ее также регулируют управляющие компании. 

Ранее URA.RU писало о том, что отопление в Тюмени могут отключить ближе к 9 мая. По прогнозам синоптиков, ближе к этому времени в городе установится стабильно теплая погода.

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Центральное отопление в Тюмени отключат, когда температура воздуха будет держаться на уровне восьми градусов не менее пяти дней подряд. Об этом сообщил официальный telegram-канал мэрии. Там уточнили, что, скорее всего, это произойдет сразу после праздников. «В соответствии с действующим законодательством отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха составляет выше восьми градусов Цельсия. На сегодняшний день, согласно сведениям Тюменского гидрометцентра, данное условие не выполнено. C учетом прогноза погоды окончание отопительного периода планируется после праздничных дней», — сообщает telegram-канал «Тюмень. Администрация города». Сейчас температура воздуха в системе теплоснабжения поддерживается по заранее утвержденному графику. Для того чтобы в квартирах горожан не было слишком жарко, ее также регулируют управляющие компании.  Ранее URA.RU писало о том, что отопление в Тюмени могут отключить ближе к 9 мая. По прогнозам синоптиков, ближе к этому времени в городе установится стабильно теплая погода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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