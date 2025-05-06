Отопление в Тюмени отключат после праздников

Центральное отопление в Тюмени отключат, когда температура воздуха будет держаться на уровне восьми градусов не менее пяти дней подряд. Об этом сообщил официальный telegram-канал мэрии. Там уточнили, что, скорее всего, это произойдет сразу после праздников.
«В соответствии с действующим законодательством отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха составляет выше восьми градусов Цельсия. На сегодняшний день, согласно сведениям Тюменского гидрометцентра, данное условие не выполнено. C учетом прогноза погоды окончание отопительного периода планируется после праздничных дней», — сообщает telegram-канал «Тюмень. Администрация города».
Сейчас температура воздуха в системе теплоснабжения поддерживается по заранее утвержденному графику. Для того чтобы в квартирах горожан не было слишком жарко, ее также регулируют управляющие компании.
Ранее URA.RU писало о том, что отопление в Тюмени могут отключить ближе к 9 мая. По прогнозам синоптиков, ближе к этому времени в городе установится стабильно теплая погода.
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