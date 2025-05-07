Курганское УФАС выявило нарушения в рекламе льготных займов

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По результатам проверки реклама признана ненадлежащей
По результатам проверки реклама признана ненадлежащей Фото:

Курганское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило нарушения в рекламе льготных займов для малого и среднего бизнеса. Ее распространением занималась МКК «Фонд микрофинансирования Курганской области». Об этом сообщает Курганское УФАС.

Выяснилось, что рекламные материалы содержали неполную и вводящую в заблуждение информацию о предлагаемых финансовых продуктах. В частности, в рекламе сообщалось: «Льготные займы от 0,1% годовых! Финансирование до пяти млн рублей сроком до трех лет! Поддержка проектов любого направления!». Однако, как уточнили в УФАС, «не раскрыта полная стоимость кредитов, отсутствуют четкие условия и критерии одобрения заявок, а также не приведены важные сведения о реальных расходах клиентов».

По результатам проверки реклама признана ненадлежащей, а вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности находится на рассмотрении. В ведомстве также напомнили предпринимателям о необходимости внимательно изучать условия предоставления финансовой поддержки перед заключением договоров.

Ранее Курганское УФАС уже выявляло случаи ненадлежащей рекламы в регионе: в частности, местная компания была обязана удалить баннер с вводящей в заблуждение информацией о банкротстве граждан. Тогда антимонопольное ведомство также отмечало, что отсутствие прозрачных условий и недостоверные сведения нарушают законодательство о рекламе.

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Курганское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило нарушения в рекламе льготных займов для малого и среднего бизнеса. Ее распространением занималась МКК «Фонд микрофинансирования Курганской области». Об этом сообщает Курганское УФАС. Выяснилось, что рекламные материалы содержали неполную и вводящую в заблуждение информацию о предлагаемых финансовых продуктах. В частности, в рекламе сообщалось: «Льготные займы от 0,1% годовых! Финансирование до пяти млн рублей сроком до трех лет! Поддержка проектов любого направления!». Однако, как уточнили в УФАС, «не раскрыта полная стоимость кредитов, отсутствуют четкие условия и критерии одобрения заявок, а также не приведены важные сведения о реальных расходах клиентов». По результатам проверки реклама признана ненадлежащей, а вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности находится на рассмотрении. В ведомстве также напомнили предпринимателям о необходимости внимательно изучать условия предоставления финансовой поддержки перед заключением договоров. Ранее Курганское УФАС уже выявляло случаи ненадлежащей рекламы в регионе: в частности, местная компания была обязана удалить баннер с вводящей в заблуждение информацией о банкротстве граждан. Тогда антимонопольное ведомство также отмечало, что отсутствие прозрачных условий и недостоверные сведения нарушают законодательство о рекламе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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