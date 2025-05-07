Курганское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило нарушения в рекламе льготных займов для малого и среднего бизнеса. Ее распространением занималась МКК «Фонд микрофинансирования Курганской области». Об этом сообщает Курганское УФАС.
Выяснилось, что рекламные материалы содержали неполную и вводящую в заблуждение информацию о предлагаемых финансовых продуктах. В частности, в рекламе сообщалось: «Льготные займы от 0,1% годовых! Финансирование до пяти млн рублей сроком до трех лет! Поддержка проектов любого направления!». Однако, как уточнили в УФАС, «не раскрыта полная стоимость кредитов, отсутствуют четкие условия и критерии одобрения заявок, а также не приведены важные сведения о реальных расходах клиентов».
По результатам проверки реклама признана ненадлежащей, а вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности находится на рассмотрении. В ведомстве также напомнили предпринимателям о необходимости внимательно изучать условия предоставления финансовой поддержки перед заключением договоров.
Ранее Курганское УФАС уже выявляло случаи ненадлежащей рекламы в регионе: в частности, местная компания была обязана удалить баннер с вводящей в заблуждение информацией о банкротстве граждан. Тогда антимонопольное ведомство также отмечало, что отсутствие прозрачных условий и недостоверные сведения нарушают законодательство о рекламе.
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