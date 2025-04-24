Компанию, обещавшую списать долги курганцам, заставили убрать незаконную рекламу

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В Кургане фирму заставили убрать ложную рекламу о банкротстве
В Кургане фирму заставили убрать ложную рекламу о банкротстве Фото:

Курганское УФАС заставило местную компанию убрать недобросовестную рекламу банкротства граждан, размещенную на баннере. Об этом сообщает антимонопольное ведомство.

«Житель города обратился в Курганское УФАС России с жалобой на рекламу, размещенную на уличных рекламных конструкциях города. Ведомство признало рекламу банкротства ненадлежащей», — сообщается в telegram-канале регионального УФАС. После предписания компания устранила все нарушения в установленный срок.

На баннере была выполнена надпись крупным шрифтом «спишем долг», которая вводила потребителей в заблуждение относительно процедуры банкротства физических лиц. Ключевые условия, указанные мелким шрифтом, оказались почти незаметны и фактически были невидимы для потенциальных потребителей. Также в тексте рекламы не указали, что банкротство — это комплексная юридическая процедура со строгими правилами и серьезными последствиями. Это создавало иллюзию простоты процесса, что является нарушением законодательства РФ о рекламе.

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Курганское УФАС заставило местную компанию убрать недобросовестную рекламу банкротства граждан, размещенную на баннере. Об этом сообщает антимонопольное ведомство. «Житель города обратился в Курганское УФАС России с жалобой на рекламу, размещенную на уличных рекламных конструкциях города. Ведомство признало рекламу банкротства ненадлежащей», — сообщается в telegram-канале регионального УФАС. После предписания компания устранила все нарушения в установленный срок. На баннере была выполнена надпись крупным шрифтом «спишем долг», которая вводила потребителей в заблуждение относительно процедуры банкротства физических лиц. Ключевые условия, указанные мелким шрифтом, оказались почти незаметны и фактически были невидимы для потенциальных потребителей. Также в тексте рекламы не указали, что банкротство — это комплексная юридическая процедура со строгими правилами и серьезными последствиями. Это создавало иллюзию простоты процесса, что является нарушением законодательства РФ о рекламе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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