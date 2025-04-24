Компанию, обещавшую списать долги курганцам, заставили убрать незаконную рекламу

Курганское УФАС заставило местную компанию убрать недобросовестную рекламу банкротства граждан, размещенную на баннере. Об этом сообщает антимонопольное ведомство.
«Житель города обратился в Курганское УФАС России с жалобой на рекламу, размещенную на уличных рекламных конструкциях города. Ведомство признало рекламу банкротства ненадлежащей», — сообщается в telegram-канале регионального УФАС. После предписания компания устранила все нарушения в установленный срок.
На баннере была выполнена надпись крупным шрифтом «спишем долг», которая вводила потребителей в заблуждение относительно процедуры банкротства физических лиц. Ключевые условия, указанные мелким шрифтом, оказались почти незаметны и фактически были невидимы для потенциальных потребителей. Также в тексте рекламы не указали, что банкротство — это комплексная юридическая процедура со строгими правилами и серьезными последствиями. Это создавало иллюзию простоты процесса, что является нарушением законодательства РФ о рекламе.
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