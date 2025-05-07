07 мая 2025

Крупнейший тюменский завод стройматериалов выбрался из убытков

Тюменский завод «Винзер» сумел получить прибыль, перекрыв прошлогодние убытки
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания производит кирпич различных марок, в том числе - премиальный
Компания производит кирпич различных марок, в том числе - премиальный Фото:

Федеральный комбинат «Винзер» (ранее — ВЗКСМ), который производит в Тюмени кирпич различных марок, сумел выбраться из убытков и получил минимальную прибыль по итогам 2024 финансового года. Информация об этом содержится в бухгалтерской отчетности компании, опубликованной в госреестре.

«Объект наблюдения — ООО „ВЗКСМ“. По итогам 2024 чистая прибыль компании составила три тысячи рублей. По итогам 2023 финансового года компания получила убытки в размере 32,1 миллиона рублей», — гласит отчетность.

Как пояснила URA.RU исполнительный директор комбината Ангелина Анищенко, «Винзер» стремится компенсировать сложные экономические условия расширением линейки продукции и дилерской сети. «В прошлом году добавили 7 новых цветов, в том числе белый керамический кирпич, который сейчас очень популярен по всей России и за ним буквально выстраивается очередь. В этом году мы начали выпускать премиальную линейку кирпича. Значительно расширили дилерскую сеть, в том числе открыли склад готовой продукции в Краснодаре», — пояснила она агентству.

Известно, что «Винзер» входит в империю восходящей звезды тюменского бизнес-бомонда Денису Жалнину. Кроме завода в этой империи числятся девелоперская компания «Люди» и ряд специализированных застройщиков, в том числе «Паритет» и «Крылья». Последняя оказалась одним из немногих застройщиков, которые сумели получить прибыль в 2024 году при застройке пятого Заречного микрорайона.

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Федеральный комбинат «Винзер» (ранее — ВЗКСМ), который производит в Тюмени кирпич различных марок, сумел выбраться из убытков и получил минимальную прибыль по итогам 2024 финансового года. Информация об этом содержится в бухгалтерской отчетности компании, опубликованной в госреестре. «Объект наблюдения — ООО „ВЗКСМ“. По итогам 2024 чистая прибыль компании составила три тысячи рублей. По итогам 2023 финансового года компания получила убытки в размере 32,1 миллиона рублей», — гласит отчетность. Как пояснила URA.RU исполнительный директор комбината Ангелина Анищенко, «Винзер» стремится компенсировать сложные экономические условия расширением линейки продукции и дилерской сети. «В прошлом году добавили 7 новых цветов, в том числе белый керамический кирпич, который сейчас очень популярен по всей России и за ним буквально выстраивается очередь. В этом году мы начали выпускать премиальную линейку кирпича. Значительно расширили дилерскую сеть, в том числе открыли склад готовой продукции в Краснодаре», — пояснила она агентству. Известно, что «Винзер» входит в империю восходящей звезды тюменского бизнес-бомонда Денису Жалнину. Кроме завода в этой империи числятся девелоперская компания «Люди» и ряд специализированных застройщиков, в том числе «Паритет» и «Крылья». Последняя оказалась одним из немногих застройщиков, которые сумели получить прибыль в 2024 году при застройке пятого Заречного микрорайона.
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