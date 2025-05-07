07 мая 2025

Проезд в общественном транспорте 9 мая в ЯНАО станет бесплатным

В Салехарде 9 мая сделают бесплатным проезд на общественном транспорте
© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд в автобусах станет бесплатным на один день
Проезд в автобусах станет бесплатным на один день Фото:

Для всех жителей и гостей Салехарда 9 мая 2025 года будет организован бесплатный проезд на городском общественном транспорте. Такое решение приняла администрация города в честь празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Проезд на городском общественном транспорте 9 мая будет бесплатным для всех жителей и гостей окружной столицы», — сообщает telegram-канал «Администрация Салехарда». Ранее, 4 мая, в Салехарде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на улицы города вышел «поющий автобус». Горожанам представили уникальный арт-маршрут «Песни весны и Победы».

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Для всех жителей и гостей Салехарда 9 мая 2025 года будет организован бесплатный проезд на городском общественном транспорте. Такое решение приняла администрация города в честь празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «Проезд на городском общественном транспорте 9 мая будет бесплатным для всех жителей и гостей окружной столицы», — сообщает telegram-канал «Администрация Салехарда». Ранее, 4 мая, в Салехарде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на улицы города вышел «поющий автобус». Горожанам представили уникальный арт-маршрут «Песни весны и Победы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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