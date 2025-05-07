В Курганской области 9 Мая всегда было особенным праздником — днем памяти, гордости и слез радости. Курганские политики поделились с URA.RU своими детскими воспоминаниями о том, как они отмечали День Победы, и эти истории трогают до глубины души.
Разговор с героями
Депутат Курганской областной думы Евгений Кафеев вспоминает, что в его школьные годы, более 40 лет назад, в классах часто появлялись фронтовики — живые герои войны. Ветераны приходили с орденами и медалями, и дети с интересом слушали их рассказы. Накануне 9 Мая Кафеев с одноклассниками заступали на почетный караул у Вечного огня — это было большой честью и гордостью. «В мае всегда было два больших праздника. Оба массовые — 1 Мая и 9 Мая. Но День Победы особенный, большая разница была винда. День Победы — праздник радостный, но „со слезами на глазах“, — поделился с URA.RU Кафеев.
Выставки техники
Депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров перенес нас в середину 90-х, когда на центральной площади Шадринска выставляли военную технику. Бронетранспортеры, артиллерийские орудия — все это можно было потрогать и даже забраться внутрь. «Пацаны буквально облепляли технику, и никто нас не отгонял», — с улыбкой вспоминает он. Тогда в городе проходил настоящий военный парад с участием всех военных частей. Сейчас парад проводят кадеты, продолжая традицию, а Александр мечтает вернуть в Шадринск постоянную экспозицию военной техники, чтобы сохранить память и воспитать патриотизм у молодежи.
Жить в одно время
Экс-кандидат в мэры Кургана Владимир Герасименко рассказывает о советских временах, когда в школе перед 9 Мая встречались с ветеранами, читали стихи, пели песни и слушали живые рассказы о войне. «Нам повезло жить рядом с героями, дотронуться до них рукой», — говорит он. В День Победы все ученики строились у памятника погибшим воинам, пионеры и комсомольцы несли красные знамена под барабанный бой. Каждый класс носил имя героя — Павлика Морозова, Володи Дубинина и других мальчишек и девчонок, защищавших Родину. Эти примеры вдохновляли детей учиться, помогать взрослым и стремиться быть похожими на героев.
Эти воспоминания — не просто страницы из детства, а живое свидетельство того, как формировалось чувство патриотизма и уважения к подвигу наших дедов и прадедов. В Курганской области День Победы — это праздник с особым душевным теплом, который объединяет поколения и напоминает о великой цене мира.
В преддверии Дня Победы курганцы вспоминают о подвигах героев Великой Отечественной войны. К ним также подключились и курганские политики. Здесь URA.RU собрало информацию о родственниках политиков, которые участвовали в Великой Отечественной войне и их подвигах.
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