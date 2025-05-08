«Пошел по стопам предков»: тюменский участник СВО рассказал, почему стал военным

Житель Тюмени Ринат Мусин отправился на СВО, следуя по стопам своих деда и отца. Об этом мужчина рассказал URA.RU после участия в шествии «Бессмертного полка» в день 80летия Великой Победы.
«Дед был танкистом, четырежды был ранен, победу встретил в госпитале, вернулся живой. Отец в Афганистане воевал. Я пошел по стопам отца — в 2022 году подписал контракт с Минобороны России», — сообщил агентству Мусин.
Он добавил, что после ранения был комиссован, но продолжает принимать участие в патриотической жизни региона. На Парад Победы Мусин пришел вместе с дочерью.
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