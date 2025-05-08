08 мая 2025

«Пошел по стопам предков»: тюменский участник СВО рассказал, почему стал военным

В Параде Победы в Тюмени принимают участие герои Спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Герои СВО приняли участие в шествии «Бессмертного полка»
Герои СВО приняли участие в шествии «Бессмертного полка» Фото:

Житель Тюмени Ринат Мусин отправился на СВО, следуя по стопам своих деда и отца. Об этом мужчина рассказал URA.RU после участия в шествии «Бессмертного полка» в день 80летия Великой Победы.

«Дед был танкистом, четырежды был ранен, победу встретил в госпитале, вернулся живой. Отец в Афганистане воевал. Я пошел по стопам отца — в 2022 году подписал контракт с Минобороны России», — сообщил агентству Мусин.

Он добавил, что после ранения был комиссован, но продолжает принимать участие в патриотической жизни региона. На Парад Победы Мусин пришел вместе с дочерью.

URA.RU продолжает следить за самыми интересными событиями дня Великой Победы. подробности — в онлайн-трансляции

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Житель Тюмени Ринат Мусин отправился на СВО, следуя по стопам своих деда и отца. Об этом мужчина рассказал URA.RU после участия в шествии «Бессмертного полка» в день 80летия Великой Победы. «Дед был танкистом, четырежды был ранен, победу встретил в госпитале, вернулся живой. Отец в Афганистане воевал. Я пошел по стопам отца — в 2022 году подписал контракт с Минобороны России», — сообщил агентству Мусин. Он добавил, что после ранения был комиссован, но продолжает принимать участие в патриотической жизни региона. На Парад Победы Мусин пришел вместе с дочерью. URA.RU продолжает следить за самыми интересными событиями дня Великой Победы. подробности — в онлайн-трансляции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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