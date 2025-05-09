«Спрятал справку и вернулся на фронт»: тюменка рассказала о подвигах отца во время войны. Видео

Жительница Тюмени сохранила фронтовой дневник своего отца
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В день Победы тюменцы вспоминают о подвигах предков
В день Победы тюменцы вспоминают о подвигах предков Фото:
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В 1944 году отца тюменки Татьяны Лобановой комиссовали из-за сильной контузии, но от спрятал справку и вернулся на фронт. Об этом женщина рассказала в беседе с URA.RU.

«Папа просто не мог оставить фронт. Он был на войне с самого начала. с июня 1941 года. Контузия была в 1944. Столько было пройдено, столько было уже отвоевано — и он вернулся в свою часть. А справку эту мы у него нашли уже после того, как его не стало», — рассказала пенсионер.

По ее словам, о подвигах отца ей известно из фронтового дневника, который вел боец советской армии. Там были записи не только о победах, но и о письмах, которые писали солдатам жители освобожденных селений.

«Писали, что могут теперь снова заняться посевной, что снова могут жить мирно. Девушки писали — папа молодой тогда был, под конец войны 22 года ему было. Девушка писала, с которой они до войны встречались — но потом она его не дождалась», — вспоминает Лобанова.

Журналисты URA.RU продолжают работать на улицах Тюмени. Самые яркие моменты празднования юбилея Великой Победы — в онлайн-трансляции агентства.

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В 1944 году отца тюменки Татьяны Лобановой комиссовали из-за сильной контузии, но от спрятал справку и вернулся на фронт. Об этом женщина рассказала в беседе с URA.RU. «Папа просто не мог оставить фронт. Он был на войне с самого начала. с июня 1941 года. Контузия была в 1944. Столько было пройдено, столько было уже отвоевано — и он вернулся в свою часть. А справку эту мы у него нашли уже после того, как его не стало», — рассказала пенсионер. По ее словам, о подвигах отца ей известно из фронтового дневника, который вел боец советской армии. Там были записи не только о победах, но и о письмах, которые писали солдатам жители освобожденных селений. «Писали, что могут теперь снова заняться посевной, что снова могут жить мирно. Девушки писали — папа молодой тогда был, под конец войны 22 года ему было. Девушка писала, с которой они до войны встречались — но потом она его не дождалась», — вспоминает Лобанова. Журналисты URA.RU продолжают работать на улицах Тюмени. Самые яркие моменты празднования юбилея Великой Победы — в онлайн-трансляции агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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