В 1944 году отца тюменки Татьяны Лобановой комиссовали из-за сильной контузии, но от спрятал справку и вернулся на фронт. Об этом женщина рассказала в беседе с URA.RU.
«Папа просто не мог оставить фронт. Он был на войне с самого начала. с июня 1941 года. Контузия была в 1944. Столько было пройдено, столько было уже отвоевано — и он вернулся в свою часть. А справку эту мы у него нашли уже после того, как его не стало», — рассказала пенсионер.
По ее словам, о подвигах отца ей известно из фронтового дневника, который вел боец советской армии. Там были записи не только о победах, но и о письмах, которые писали солдатам жители освобожденных селений.
«Писали, что могут теперь снова заняться посевной, что снова могут жить мирно. Девушки писали — папа молодой тогда был, под конец войны 22 года ему было. Девушка писала, с которой они до войны встречались — но потом она его не дождалась», — вспоминает Лобанова.
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