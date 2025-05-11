В Кургане выпускница впервые выбрала ЕГЭ по китайскому языку

Выпускница 11 класса гимназии №47 города Кургана Василиса Чупаченко готовится к единому государственному экзамену по китайскому языку. В Курганской области такой экзамен будут принимать впервые. Василиса рассказала URA.RU, что планирует поступать в университет Шанхая на архитектурный факультет, документы на грант уже направила в вуз.
«Китайский язык я начала изучать чуть больше года назад. Я занимаюсь онлайн с преподавателем из Москвы. Уделяю учебе много времени, плюс есть заинтересованность в знаниях. Выбрала ЕГЭ по китайскому языку, так как решила получить высшее образование в Китае. Я давно интересуюсь лингвистикой. Также будут сдавать ЕГЭ по английскому языку и профильную математику», — рассказала Чупаченко.
Отличница (Василиса претендует на золотую медаль по итогам аттестата) подала документы на грант университета Тунцзи в Шанхае. «Там очень много документов, они оценивали мое мотивационное письмо и достижения. Благо, я довольно давно участвую в Олимпиадах. В этом году я стала призером региона всероссийской олимпиады школьников по русскому и победителем по английскому и китайскому языкам. Решение по заявке на грант будет известно в июне-июле», — пояснила Василиса. В качестве запасного варианта для поступления она рассматривает уханьский вуз.
В семье Чупаченко Василиса первый полиглот. Мама работает экономистом, а папа — инженер. Интерес к лингвистике ученице привили педагоги. Талантливая девушка развивается и в хобби. Она закончила художественную школу и продолжает рисовать, играет на гитаре в рок-группе.
В департаменте образования и науки Курганской области URA.RU уточнили, что ЕГЭ по китайскому языку состоит из двух частей — устной и письменной. Устная часть предполагает аудирование, результаты проверит эксперт. В целом, ЕГЭ по иностранным языкам курганские выпускники выбирают редко. Например, в 2024 году экзамен по английскому языку сдавали 271 выпускник, еще один учащийся выбрал французский язык, а немецкий и другие языки не выбрал никто.
Ранее URA.RU писало, что курганские школьники заняли призовые места на Всероссийских олимпиадах. Василиса Чупаченко из гимназии № 47 представляла Курганскую область в олимпиаде по китайскому языку, финал которой проходил на базе Московского государственного лингвистического университета имени Мориса Тореза. Программа заключительного этапа включала письменные задания (чтение, письмо, знание лексики и грамматики) и устный тур (разговорная речь, аудирование, лингвострановедческие компетенции).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».