В Абатском районе Тюменской области уровень воды в реке Ишим поднялся на полтора метра за два дня. Отметка «опасного явления» превышена уже на 106 сантиметров, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, несмотря на значительный подъем воды, ситуация остается под контролем.
«За двое суток река Ишим в селе Абатском прибавила сразу полтора метра: вчера +103 см и сегодня +54. Уровень отметки „опасное явление“ превышен уже на 106 см... Ситуация под контролем, продолжаем противостоять паводку», — написал Моор в своем telegram-канале.
Он добавил, что с высоты изменения в Абатскм районе очень хорошо заметны: подводой вся пойма реки и уже не осталось сухих участков. Несмотря на это, паводок не достиг рекордных значений, а дамбы способны выдержать и более высокий уровень.
Тюменской области уровень воды в реке Ишим в Абатском районе за сутки вырос на 54 сантиметра. Сейчас он достигает отметки в 1096 сантиметров, при том, что критический уровень был отмечен 960 сантиметрами.
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