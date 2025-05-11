Мировые СМИ отреагировали на предложение Путина провести переговоры в Стамбуле

Bloomberg, Monde и CNN обсуждают предложение Путина начать переговоры с Киевом
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Мировые СМИ широко сообщили о предложении Путина провести переговоры с Киевом
Мировые СМИ широко сообщили о предложении Путина провести переговоры с Киевом Фото:

Мировые СМИ в ночь на 11 мая 2025 года широко сообщили о предложении президента России Владимира Путина провести переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле. Об этом сообщают СМИ.

«Мировые СМИ в ночь на воскресенье широко сообщили о предложении президента России Владимира Путина провести переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле. Новость оперативно осветили ведущие издания и телеканалы из Великобритании, США, Канады, Японии, Китая, Германии, Франции, Израиля, Испании и других стран. Многие транслировали обращение Путина или публиковали его кадры. CNN обсуждали инициативу в прямом эфире», — сообщает РИА Новости. 

Ранее президент России Владимир Путин официально предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий и назначил датой начала диалога 15 мая в Стамбуле. Эта инициатива стала продолжением попыток урегулирования конфликта между Россией и Украиной дипломатическим путем.

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Мировые СМИ в ночь на 11 мая 2025 года широко сообщили о предложении президента России Владимира Путина провести переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле. Об этом сообщают СМИ. «Мировые СМИ в ночь на воскресенье широко сообщили о предложении президента России Владимира Путина провести переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле. Новость оперативно осветили ведущие издания и телеканалы из Великобритании, США, Канады, Японии, Китая, Германии, Франции, Израиля, Испании и других стран. Многие транслировали обращение Путина или публиковали его кадры. CNN обсуждали инициативу в прямом эфире», — сообщает РИА Новости.  Ранее президент России Владимир Путин официально предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий и назначил датой начала диалога 15 мая в Стамбуле. Эта инициатива стала продолжением попыток урегулирования конфликта между Россией и Украиной дипломатическим путем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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