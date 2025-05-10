Власти объяснили, почему сносят дома в тюменском селе

Власти Тюменской области объяснили необходимость сноса домов в селе Казанском из-за угрозы обрушения берега. Решение о берегоукреплении не было принято при рассмотрении бюджета на ближайшие три года, сообщает издание 72.RU со ссылкой на ответ правительства региона.
«По данным главного управления строительства, в проекте бюджета на 2025–2027 годы предложено финансирование разработки проектной документации и строительства объекта в 2026–2027 годах. Но при комиссионном рассмотрении проекта бюджета решение о берегоукреплении принято не было», — сообщили в правительстве Тюменской области 72.RU.
После прошлогоднего паводка эксперты зафиксировали сильное разрушение береговой линии, из-за чего потребовалось снести жилые дома. Под угрозой оказались пять домов на пяти земельных участках. Реквизиция участков была одобрена только после значительного сокращения береговой линии за два года.
Сельчане 17 лет просили власти укрепить берег, но им указывали на нехватку бюджетных средств. Несмотря на опасность, сельчане отказываются переселяться, полагая, что берегоукрепление могло бы сохранить их жилье.
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