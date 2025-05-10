В Шурышкарском районе ЯНАО в рамках Года защитника Отечества чествовали людей, внесших огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. По словам главы района Олега Попова, в настоящее время в муниципалитете проживают 11 тружеников тыла.
«В праздничные дни постарались окружить вниманием ветеранов. Если позволяло их здоровье — навестили с подарками и словами благодарности. Сегодня в Шурышкарском районе 11 тружеников тыла», — сообщил Попов в своем telegram-канале.
Он отметили, что Год защитника Отечества, объявленный в России, на Ямале получил продолжение в виде Года героев. Ветеранам и труженикам тыла оказывают адресную поддержку и организуют встречи, чтобы выразить благодарность за их неоценимый вклад в историю страны.
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