10 мая 2025
09 мая 2025

В районе ЯНАО с праздником поздравили 11 тружеников тыла. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В районе в праздники чествовали тружеников тыла
В районе в праздники чествовали тружеников тыла Фото:

В Шурышкарском районе ЯНАО в рамках Года защитника Отечества чествовали людей, внесших огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. По словам главы района Олега Попова, в настоящее время в муниципалитете проживают 11 тружеников тыла.

«В праздничные дни постарались окружить вниманием ветеранов. Если позволяло их здоровье — навестили с подарками и словами благодарности. Сегодня в Шурышкарском районе 11 тружеников тыла», — сообщил Попов в своем telegram-канале.

Он отметили, что Год защитника Отечества, объявленный в России, на Ямале получил продолжение в виде Года героев. Ветеранам и труженикам тыла оказывают адресную поддержку и организуют встречи, чтобы выразить благодарность за их неоценимый вклад в историю страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шурышкарском районе ЯНАО в рамках Года защитника Отечества чествовали людей, внесших огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. По словам главы района Олега Попова, в настоящее время в муниципалитете проживают 11 тружеников тыла. «В праздничные дни постарались окружить вниманием ветеранов. Если позволяло их здоровье — навестили с подарками и словами благодарности. Сегодня в Шурышкарском районе 11 тружеников тыла», — сообщил Попов в своем telegram-канале. Он отметили, что Год защитника Отечества, объявленный в России, на Ямале получил продолжение в виде Года героев. Ветеранам и труженикам тыла оказывают адресную поддержку и организуют встречи, чтобы выразить благодарность за их неоценимый вклад в историю страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...