В Тюмени откроется новый ресторан сети «Ростикс»

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Площадь под ресторан передадут к 1 сентября
Площадь под ресторан передадут к 1 сентября Фото:

В Тюмени на улице Федюнинского в проекте компании «Колесник» откроется ресторан быстрого питания «Ростикс». Об это заявил основатель редевелоперской компании Сергей Колесник.

«Улица Федюнинского имеет огромнейший автомобильный трафик, высокую плотность Восточного административного округа вокруг и этому есть подтверждение. На этом проекте уже есть и задатки по ценам, и по аренде можно судить. Кстати, там к 1 сентября мы должны передать площадь под „Ростикс“», — написал Колесник в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открылся ресторан «Frank by Баста» рэпера Басты. Заведение официально начало работу 12 мая.

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В Тюмени на улице Федюнинского в проекте компании «Колесник» откроется ресторан быстрого питания «Ростикс». Об это заявил основатель редевелоперской компании Сергей Колесник. «Улица Федюнинского имеет огромнейший автомобильный трафик, высокую плотность Восточного административного округа вокруг и этому есть подтверждение. На этом проекте уже есть и задатки по ценам, и по аренде можно судить. Кстати, там к 1 сентября мы должны передать площадь под „Ростикс“», — написал Колесник в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открылся ресторан «Frank by Баста» рэпера Басты. Заведение официально начало работу 12 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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