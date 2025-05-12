В Тюмени откроется новый ресторан сети «Ростикс»

В Тюмени на улице Федюнинского в проекте компании «Колесник» откроется ресторан быстрого питания «Ростикс». Об это заявил основатель редевелоперской компании Сергей Колесник.
«Улица Федюнинского имеет огромнейший автомобильный трафик, высокую плотность Восточного административного округа вокруг и этому есть подтверждение. На этом проекте уже есть и задатки по ценам, и по аренде можно судить. Кстати, там к 1 сентября мы должны передать площадь под „Ростикс“», — написал Колесник в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открылся ресторан «Frank by Баста» рэпера Басты. Заведение официально начало работу 12 мая.
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